Em partilha rara, Cristina Ferreira revela «a mais bonita história de amor» da sua família. E há imagens

Cristina Ferreira utilizou as redes sociais para uma partilha rara, este domingo, sobre «a mais bonita história de amor» da sua família, que emocionou os seus seguidores.

A diretora de entretenimento e ficção da TVI revelou que vai concretizar um sonho antigo ao reconstruir uma casa de família, que guarda muitas memórias felizes.

«Eu nasci aqui. Porque aqui nasceu o meu pai. Esta é a primeira casa da família Ferreira. Onde muitos dos meus nasceram e cresceram», começou por referir.

Cristina Ferreira continuou: «A única memória que tenho da minha avó está neste portão de entrada. Nem sei como a guardei. Tinha apenas dois anos».

«Quando ela morreu, há 45 anos, o meu avô morreu de amor. Ficou à espera de a reencontrar anos a fio, desistiu mesmo de viver» referiu a apresentadora, contando a linda história de amor.

Cristina rematou: «Esta casa ficou sem ninguém. Só memórias. Que agora vou reconstruir. Este é um sonho antigo. Que começa agora. Onde eles estiverem vão gostar de ver a neta a pôr mãos à obra. Pedra sobre pedra».

