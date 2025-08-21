Em partilha rara da família, Bárbara Parada mostra 'tesourinhos' antigos inéditos

Bárbara Parada fez uma partilha no seu Instagram oficial que está a fazer as delícias dos fãs. A ex-concorrente, de 24 anos, partilhou imagens inéditas do álbum de fotografias privado da família: Trata-se do casamento dos pais. Nas fotografias é possível ver os progenitores da influencer no dia em que trocaram alianças.

«Encontrei o álbum de casamento dos meus pais e adorei. Eles estão casados há 32 anos», revelou. «A minha mãe com 25 anos», fez questão de escrever.

