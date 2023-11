Há 1h e 32min

Irmão de Francisco Monteiro faz partilha rara e deixa bonita declaração ao concorrente! Veja aqui

João Monteiro, irmão de Francisco Monteiro, partilhou uma fotografia inédita com o concorrente do Big Brother, quando eram crianças.

«Muito orgulho no ser humano que és! We have your back Zaza! Fam+MSLR», escreveu João Monteiro na legenda da fotografia.

Percorra a galeria de imagens e veja!