Entrou num reality há 9 anos e deixou todos a suspirar por ela. Veja como está hoje esta "bomba latina"

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Esta ex-concorrente de reality ficou conhecida em 2017 e fez furor com a sua sensualidade. Veja como está hoje esta musa.

Fez furor quando, em 2017, participou num reality show da TVI. Márcia Alexandra foi concorrente da sexta edição do Love on Top e foi uma das concorrentes mais cobiçadas do formato.

Tinha 23 anos quando decidiu inscrever-se no jogo do amor e, na altura, era logista. Márcia Alexandra já tinha uma filha, Leonor, que hoje tem 16 anos. 

Na casa, destacou-se por alguns envolvimentos amorosos, sendo o mais conhecido com Ítalo Lima. A relação continuou durante algum tempo fora do Love on Top, mas acabou por terminar de forma conturbada.

Depois do reality show, Márcia foi manteve sempre uma presença relativamente discreta nas redes sociais, partilhando apenas alguns momentos da sua vida pessoal e profissional.

Em 2020, tornou pública uma nova relação com o futebolista Hugo Firmino, que na altura jogava no Chipre. Os dois partilhavam fotografias e vídeos juntos, e Márcia chegou a viajar para o visitar, assumindo publicamente o namoro. Os dois foram pais o ano passado de uma menina, que vai completar um ano de vida no final de 2026.

Ao contrário de alguns ex-concorrentes do Love On Top, Márcia não permaneceu muito ativa na televisão, nem participou regularmente noutros reality shows, optando por uma vida mais reservada.

Percorra a nossa galeria e veja como está hoje Márcia Alexandra

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