Entrou num Reality-show e agora está em estado grave após complicações no parto

Erin Bates, de 34 anos, entrou no reality-show norte-americano 'Bringing Up Bates', que acompanha os desafios diários de um casal com 19 filhos, sendo Erin uma delas.

Agora, a antiga participante encontra-se em estado grave no hospital, na sequência de complicações no parto do seu sétimo filho, ela que também seguiu as pisadas dos pais com uma família numerosa.

De acordo com a sua página de Instagram oficial, gerida pelo marido, Chad Paine, as complicações do parto tiveram origem numa infecção que evoluiu para uma sépticemia, uma condição ainda mais grave.

Erin está a tentar lutar ao máximo para se recuperar, apesar de a situação ser séria: «A recuperação não é rápida ou fácil, mas estamos profundamente gratos por cada pequeno passo em frente», disse Chad nas redes sociais.

«Estou de coração partido por ver a minha Erin passar por tanta dor, mas vê-la a erguer a sua voz em louvor ao Senhor no meio disto, tem sido nada menos que inspirador», sublinhou.

Chad acrescentou: «A bondade e gratidão que ela demonstra para com aqueles que cuidam dela é nada menos que Cristo nela. Ela tem sido luz por onde passa», rematou.

