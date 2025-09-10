Entrou num Reality-show e agora está em estado grave após complicações no parto

Ao Minuto

12:55
Do mercado para a Televisão: Jéssica Vieira surpreende e ensina concorrentes a amanhar peixe - Big Brother
11:00

Do mercado para a Televisão: Jéssica Vieira surpreende e ensina concorrentes a amanhar peixe

12:32
Concorrentes vestem-se a rigor e Afonso serve uma 'lambada' de peixe na cara de Miranda - Big Brother
01:03

Concorrentes vestem-se a rigor e Afonso serve uma 'lambada' de peixe na cara de Miranda

11:36
Surpresa: Jéssica tira uns boxers masculinos da cápsula do tempo e a história surpreende tudo e todos - Big Brother
02:40

Surpresa: Jéssica tira uns boxers masculinos da cápsula do tempo e a história surpreende tudo e todos

11:31
«Eu era gordinha, mas era feliz»: Jéssica Vieira faz viagem no tempo ao ver foto antiga - Big Brother
01:31

«Eu era gordinha, mas era feliz»: Jéssica Vieira faz viagem no tempo ao ver foto antiga

10:57
«Vais pedir-me em namoro?»: Miranda provoca Afonso e este reage com gesto carinhoso - Big Brother
02:41

«Vais pedir-me em namoro?»: Miranda provoca Afonso e este reage com gesto carinhoso

10:47
O clima aquece: A massagem e o gesto de atrevido de Miranda a Afonso no cair da noite - Big Brother
04:08

O clima aquece: A massagem e o gesto de atrevido de Miranda a Afonso no cair da noite

10:11
Miranda quer 'enfiar' Afonso no carro após gala Final e este deixa aviso: «Isto vai acabar mal» - Big Brother
03:08

Miranda quer 'enfiar' Afonso no carro após gala Final e este deixa aviso: «Isto vai acabar mal»

09:56
«Se fosse a ti, tinha vergonha de ti próprio»: Afonso diz que Viriato imita Bruno de Carvalho e vai mais longe - Big Brother
02:36

«Se fosse a ti, tinha vergonha de ti próprio»: Afonso diz que Viriato imita Bruno de Carvalho e vai mais longe

09:48
As palavras emocionantes de Afonso a Jéssica que deixaram Miranda com esta cara - Big Brother
02:31

As palavras emocionantes de Afonso a Jéssica que deixaram Miranda com esta cara

09:26
Ciúmes e desconforto? Miranda triste após pedido de desculpas de Afonso à ex: «Tu ainda sentes algo por ela» - Big Brother
03:07

Ciúmes e desconforto? Miranda triste após pedido de desculpas de Afonso à ex: «Tu ainda sentes algo por ela»

09:24
Em lágrimas, Miranda é frontal com Afonso: «Não tenho respostas tuas. Tenho medo que...» - Big Brother
03:07

Em lágrimas, Miranda é frontal com Afonso: «Não tenho respostas tuas. Tenho medo que...»

09:08
Miranda implora a atenção de Afonso, mas este dá nega. O motivo? Uma canja - Big Brother
04:13

Miranda implora a atenção de Afonso, mas este dá nega. O motivo? Uma canja

08:55
«Andas a ver coisas que não correspondem à realidade»: Olhos nos olhos, Afonso é direto com Miranda - Big Brother
01:55

«Andas a ver coisas que não correspondem à realidade»: Olhos nos olhos, Afonso é direto com Miranda

08:50
A dias da Final, o Big Brother dedica mensagem especial ao grupo - Big Brother
01:30

A dias da Final, o Big Brother dedica mensagem especial ao grupo

08:43
«Tu nunca me ouves»: Viriato dá conselho a Jéssica mas este é descartado - Big Brother
01:45

«Tu nunca me ouves»: Viriato dá conselho a Jéssica mas este é descartado

08:19
«Fogo, que homem»: Jéssica Vieira faz elogio a figura por todos conhecida - Big Brother
01:48

«Fogo, que homem»: Jéssica Vieira faz elogio a figura por todos conhecida

08:14
As caras de Afonso quando Miranda o tenta seduzir (e tirar a t-shirt) são imperdíveis - Big Brother
01:38

As caras de Afonso quando Miranda o tenta seduzir (e tirar a t-shirt) são imperdíveis

22:48
Clima quente. Afonso Leitão ‘atira-se’ a Catarina Miranda depois do Especial - Big Brother
02:48

Clima quente. Afonso Leitão ‘atira-se’ a Catarina Miranda depois do Especial

22:24
Afonso Leitão fica em choque com novo corte de cabelo feito por Viriato - Big Brother
02:05

Afonso Leitão fica em choque com novo corte de cabelo feito por Viriato

22:15
Catarina Miranda pede desculpas a Jéssica: «Se tu ou a tua mãe precisarem de alguma coisa lá fora...» - Big Brother
01:08

Catarina Miranda pede desculpas a Jéssica: «Se tu ou a tua mãe precisarem de alguma coisa lá fora...»

22:13
Não é só Jéssica quem chora com palavras de Afonso, Catarina Miranda também fica em lágrimas - Big Brother
03:25

Não é só Jéssica quem chora com palavras de Afonso, Catarina Miranda também fica em lágrimas

22:12
Aconteceu: Afonso pede desculpas a Jéssica pela primeira vez e a concorrente fica em lágrimas - Big Brother
03:32

Aconteceu: Afonso pede desculpas a Jéssica pela primeira vez e a concorrente fica em lágrimas

22:05
Afonso Leitão revela doença: «Fui diagnosticado com...» - Big Brother
03:36

Afonso Leitão revela doença: «Fui diagnosticado com...»

22:00
Afonso Leitão abre a cápsula do tempo e fala sobre a vida na tropa - Big Brother
03:33

Afonso Leitão abre a cápsula do tempo e fala sobre a vida na tropa

21:53
Catarina Miranda sem dó nem piedade de Jéssica: «Ela é a coitadinha deste reality. A sofrida» - Big Brother
06:28

Catarina Miranda sem dó nem piedade de Jéssica: «Ela é a coitadinha deste reality. A sofrida»

Acompanhe ao minuto

Entrou num Reality-show e agora está em estado grave após complicações no parto

  • Big Brother
  • Há 3h e 40min
Entrou num Reality-show e agora está em estado grave após complicações no parto - Big Brother

A mulher de 34 anos está hospitalizada em estado grave, na sequência de uma infeção séria pós-parto.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Erin Bates, de 34 anos, entrou no reality-show norte-americano 'Bringing Up Bates', que acompanha os desafios diários de um casal com 19 filhos, sendo Erin uma delas. 

Agora, a antiga participante encontra-se em estado grave no hospital, na sequência de complicações no parto do seu sétimo filho, ela que também seguiu as pisadas dos pais com uma família numerosa. 

De acordo com a sua página de Instagram oficial, gerida pelo marido, Chad Paine, as complicações do parto tiveram origem numa infecção que evoluiu para uma sépticemia, uma condição ainda mais grave.

Erin está a tentar lutar ao máximo para se recuperar, apesar de a situação ser séria: «A recuperação não é rápida ou fácil, mas estamos profundamente gratos por cada pequeno passo em frente», disse Chad nas redes sociais. 

«Estou de coração partido por ver a minha Erin passar por tanta dor, mas vê-la a erguer a sua voz em louvor ao Senhor no meio disto, tem sido nada menos que inspirador», sublinhou. 

Chad acrescentou: «A bondade e gratidão que ela demonstra para com aqueles que cuidam dela é nada menos que Cristo nela. Ela tem sido luz por onde passa», rematou. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens de Erin Bates. 

 

Temas: Erin Bates Bringing Up Bates

Mais Fotos

Aos 76 anos, estrela dos realities impressiona ao posar em biquíni. E estas imagens são a prova

Há 1h e 20min

O presente de sonho de qualquer mãe: Cristina Ferreira surpreendida pelo filho, Tiago

Ontem às 17:13

Lembra-se de Tiago Ginga? Apaixonou-se no Secret Story, foi pai e hoje está muito diferente

Ontem às 16:01

Depois de perder 16kg, Tamara Rocha surpreende com novo visual e declarações de amor

Ontem às 16:00

História em imagens: Helena Isabel e Cláudio Alegre num dos confrontos mais memoráveis do Secret Story

Ontem às 12:54

Uma grávida cheia de energia. Estas são as fotografias únicas de Vânia Sá

Ontem às 12:28
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

O presente de sonho de qualquer mãe: Cristina Ferreira surpreendida pelo filho, Tiago

Ontem às 17:13

O antes e depois da entrada de Diogo Bordin na casa do Big Brother em imagens

26 ago, 12:28

Em estado grave por complicações no parto: Antiga estrela de reality-show causa preocupação

Há 3h e 32min
02:40

Surpresa: Jéssica tira uns boxers masculinos da cápsula do tempo e a história surpreende tudo e todos

Há 2h e 6min

Entrou num Reality-show e agora está em estado grave após complicações no parto

Há 3h e 40min
Ver Mais

Notícias

Surpresa! Joana Albuquerque «encerra rumores de vez» ao lado de alguém especial (e conhecido)

Há 47 min

Um milhão num dia? Estrela de reality-show revela segredo do sucesso. E é mais simples do que parece

Há 1h e 10min

Sobe a temperatura! Mafalda Diamond mostra momentos de paixão com Diogo Marcelino

Há 1h e 42min

O amor está no ar: O beijo apaixonado de Fanny Rodrigues ao namorado que todos falam

Há 2h e 22min

Grávida, Joana Diniz faz partilha única. E é do mais bonito que vai ver

Há 2h e 54min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:24

Este beijo de Miranda a Afonso acabou de acontecer. E o sítio não podia ser mais inusitado

8 set, 12:45
05:06

O 'veneno' está servido! Jéssica e Miranda não deixam nada por dizer em jantar a duas: «Toca em feridas»

5 set, 19:38
04:20

Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo»

4 set, 09:56
02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

03:37

Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»

8 set, 15:16
02:24

«Eu agora metia-me toda nua e...»: Após pedido de Afonso, Miranda riposta

8 set, 12:40
03:34

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

4 set, 08:34
08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

1 set, 00:49
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Já viu onde e com quem esteve Diogo Bordin? Espreite as imagens!

Há 51 min

Adriano Silva Martins desabafa: "Se digo algo menos simpático, já sou um vendido"

Há 3h e 11min

Lágrimas, abraço e beijo! Divulgado vídeo do emotivo reencontro de Bruna com o marido

Hoje às 08:44

Em dia especial, Tatiana Boa Nova declara-se a Ruben Boa Nova: "Amo-te muito"

Ontem às 20:55

Ao lado de conhecido rosto, Joana d'Albuquerque afirma: "Espero que isto encerre com os rumores de vez"

Ontem às 19:09
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

De Tony Carreira a Anselmo Ralph: Painel de luxo na gala final do Big Brother Verão

Ontem às 14:37

Final do Big Brother Verão: Concorrentes em choque com novidade de Maria Botelho Moniz

Ontem às 10:03

Maria Botelho Moniz anuncia novidade escaldante aos finalistas

8 set, 22:25

Vídeo de Maria Botelho Moniz a cantar já soma quase 1 milhão de visualizações

8 set, 16:32

O público grita por Maria Botelho Moniz e faz surpresa arrepiante à apresentadora

8 set, 16:01
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23
Ver Mais