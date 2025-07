Era um ícone da moda nos anos 80 e agora regressa às luzes da ribalta: esta é a nova concorrente do Big Brother Verão

Kina (Joaquina Branco) é uma das concorrentes do Big Brother Verão. A criadora da moda foi uma das estilistas mais importantes do nosso País e fez sucesso nos anos 80 e 90. Kina tem uma história de vida incrível que deixou Manuel Luís Goucha impressionado, durante uma entrevista ao programa Goucha.

É que a estilista abandonou tudo aos 39 anos. Tinha tudo, uma vida de luxo, uma carreira de sucesso e largou tudo para ser livre e feliz. Deixou para trás uma carreira fulgurante, o facto ser amplamente conhecida no mundo da moda e estar sempre nas revistas.

Em entrevista a Goucha, Kina conta que era espiada pelo marido e que se sentia numa gaiola dourada. Além disso, não usufruía dos luxos fruto do seu trabalho. Partiu e foi conhecer o mundo inteiro.

«Um dia olhei para quela sala enorme, para quela piscina, para o meu marido e disse: ‘o que é que eu estou a fazer aqui?’. Eu nunca me sentei naquela sala, eu nunca me sentei naquele sofá, eu nunca vi um filme na sala do cinema. Eu não era feliz tinha uma adição ao trabalho. Eu não tinha tempo para mim, eu só pensava em fazer vestidos.», contou. «Na minha vida privada, eu não era feliz. O helicóptero sobrevoava a minha casa quando eu desapareci…».

O marido «não era infiel». «Só não conheço a Austrália. De resto quase tudo. (…) Fui viver, fui respirar. Vivi numa gaiola de ouro dos 24 aos 39 anos. O Hélder (marido) tinha seguranças atrás de mim para ver todos os meus movimentos. Isto não é mentira, os meus telefones tiveram em escuta, até os das minhas empregadas e do meu atelier. Eu descobri cassetes de conversas que eu tinha tido com a minha mãe na minha casa…»