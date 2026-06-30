Ao Minuto

20:36
Depois de forte discussão, o inesperado acontece entre Catarina Miranda e Érica - Big Brother
03:53

Depois de forte discussão, o inesperado acontece entre Catarina Miranda e Érica

20:23
A ferver! Miguel Vicente “pega-se com David Diamond: «És raposa velha» - Big Brother
03:07

A ferver! Miguel Vicente “pega-se com David Diamond: «És raposa velha»

20:13
Érica arrasa Miranda: «Quem é que quer aquela mulher como companheira? Tira a paciência de um santo» - Big Brother
04:27

Érica arrasa Miranda: «Quem é que quer aquela mulher como companheira? Tira a paciência de um santo»

20:10
«És uma grande cabra!»: Érica Silva perde a cabeça com Catarina Miranda. E até fala em “chapadonas” - Big Brother
03:52

«És uma grande cabra!»: Érica Silva perde a cabeça com Catarina Miranda. E até fala em “chapadonas”

20:02
Clima explode entre Catarina Miranda e Francisco Monteiro: «Ele fomenta o ódio» - Big Brother
04:28

Clima explode entre Catarina Miranda e Francisco Monteiro: «Ele fomenta o ódio»

20:01
Catarina Miranda perde as estribeiras com Francisco Monteiro: «Enquanto não odiarem o rapaz, tu não descansas!» - Big Brother
01:04

Catarina Miranda perde as estribeiras com Francisco Monteiro: «Enquanto não odiarem o rapaz, tu não descansas!»

19:58
Sabotagem? Caos instalado depois do fim da prova. Conheça o resultado - Big Brother
03:05

Sabotagem? Caos instalado depois do fim da prova. Conheça o resultado

19:56
Miguel Vicente não gostou do barulho e acabou em bate-boca com Diogo Cunha - Big Brother
02:17

Miguel Vicente não gostou do barulho e acabou em bate-boca com Diogo Cunha

19:50
Houve troca de mensagens? Catarina Miranda lança suspeitas sobre Francisco Monteiro e a discussão começa - Big Brother
04:14

Houve troca de mensagens? Catarina Miranda lança suspeitas sobre Francisco Monteiro e a discussão começa

19:42
Em noite de festa, os excluídos de Miguel Vicente preparam surpresa - Big Brother
04:08

Em noite de festa, os excluídos de Miguel Vicente preparam surpresa

19:38
Imperdível! Miguel Vicente e Érica Silva são postos em confronto no cubo - Big Brother
06:22

Imperdível! Miguel Vicente e Érica Silva são postos em confronto no cubo

19:37
Érica Silva passa-se com escolha de Miguel Vicente: «A partir de hoje...» - Big Brother
03:41

Érica Silva passa-se com escolha de Miguel Vicente: «A partir de hoje...»

19:19
Catarina Miranda entra em confronto com Francisco Monteiro e revela polémico telefonema que fizeram antes de entrarem - Big Brother
04:42

Catarina Miranda entra em confronto com Francisco Monteiro e revela polémico telefonema que fizeram antes de entrarem

19:10
Sónia Jesus chora com receio de Joana Diniz estar chateada. Saiba o porquê - Big Brother
05:02

Sónia Jesus chora com receio de Joana Diniz estar chateada. Saiba o porquê

18:59
Luís Gonçalves e Francisco Monteiro aos gritos: «Ganha vergonha!» - Big Brother
02:01

Luís Gonçalves e Francisco Monteiro aos gritos: «Ganha vergonha!»

18:57
Érica Silva passada com Pedro Fonseca: «Vamos passar fome por conta dele» - Big Brother
04:49

Érica Silva passada com Pedro Fonseca: «Vamos passar fome por conta dele»

18:46
Vera Cláudia exalta-se com atitude de Pedro Fonseca e a gritaria começa - Big Brother
04:41

Vera Cláudia exalta-se com atitude de Pedro Fonseca e a gritaria começa

18:40
Diogo Cunha tenta criar aliança com Francisco Monteiro e combinar nomeações. Veja qual foi a resposta - Big Brother
03:09

Diogo Cunha tenta criar aliança com Francisco Monteiro e combinar nomeações. Veja qual foi a resposta

18:25
Francisco Monteiro no centro da polémica depois de indiretas a Diogo Marcelino - Big Brother
05:34

Francisco Monteiro no centro da polémica depois de indiretas a Diogo Marcelino

18:16
Já venceu um reality show e até agora é a favorita do público: Conheça o primeiro ranking de popularidade do BB All Stars - Big Brother

Já venceu um reality show e até agora é a favorita do público: Conheça o primeiro ranking de popularidade do BB All Stars

17:57
Tensão no Big Brother All Stars: Joana Sobral e Vera Cláudia envolvem-se num bate-boca - Big Brother
04:29

Tensão no Big Brother All Stars: Joana Sobral e Vera Cláudia envolvem-se num bate-boca

17:39
Francisco Monteiro perde as estribeiras com Miguel Vicente: «Sejam sérios (...) Ele faz de nós todos uns burros!» - Big Brother
04:50

Francisco Monteiro perde as estribeiras com Miguel Vicente: «Sejam sérios (...) Ele faz de nós todos uns burros!»

17:35
Teresa Silva arrasa Miguel Vicente: «É fraco e precisava de alguma coisa para sobressair» - Big Brother
05:18

Teresa Silva arrasa Miguel Vicente: «É fraco e precisava de alguma coisa para sobressair»

17:28
Última hora! Francisco Monteiro e Miguel Vicente entram em discussão e o clima aquece - Big Brother
05:57

Última hora! Francisco Monteiro e Miguel Vicente entram em discussão e o clima aquece

17:15
Érica Silva passa-se com o discurso de Pedro Fonseca e tem atitude insólita - Big Brother
07:17

Érica Silva passa-se com o discurso de Pedro Fonseca e tem atitude insólita

Acompanhe ao minuto

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Depois de forte discussão, o inesperado acontece entre Catarina Miranda e Érica

Há 17 min

A ferver! Miguel Vicente “pega-se com David Diamond: «És raposa velha»

Há 30 min

Érica arrasa Miranda: «Quem é que quer aquela mulher como companheira? Tira a paciência de um santo»

Há 40 min

«És uma grande cabra!»: Érica Silva perde a cabeça com Catarina Miranda. E até fala em “chapadonas”

Há 44 min

Clima explode entre Catarina Miranda e Francisco Monteiro: «Ele fomenta o ódio»

Há 52 min

Catarina Miranda perde as estribeiras com Francisco Monteiro: «Enquanto não odiarem o rapaz, tu não descansas!»

Há 53 min

Sabotagem? Caos instalado depois do fim da prova. Conheça o resultado

Há 56 min

Miguel Vicente não gostou do barulho e acabou em bate-boca com Diogo Cunha

Há 58 min

Houve troca de mensagens? Catarina Miranda lança suspeitas sobre Francisco Monteiro e a discussão começa

Há 1h e 4min

Em noite de festa, os excluídos de Miguel Vicente preparam surpresa

Há 1h e 12min

Imperdível! Miguel Vicente e Érica Silva são postos em confronto no cubo

Há 1h e 16min

Érica Silva passa-se com escolha de Miguel Vicente: «A partir de hoje...»

Há 1h e 17min

Mais Vistos

Cristina Ferreira celebrou 49 anos. E foi desta forma que João Monteiro assinalou a data nas redes sociais

Hoje às 09:37

Mais que amigos? Sara e Nuno mostram-se mais próximos que nunca e até "houve direito" a beijinho

Hoje às 15:31

A chorar, Catarina Miranda abre a boca sobre Francisco Monteiro: «Liguei-lhe antes de ir para o hotel». E a namorada ouviu tudo

Hoje às 15:32

Iury Mellany e Daniel Monteiro rumam ao paraíso em lua de mel. E é um dos destinos mais desejados e luxuosos do mundo

Hoje às 11:49

Já venceu um reality show e até agora é a favorita do público: Conheça o primeiro ranking de popularidade do BB All Stars

Há 2h e 37min
Ver Mais

Notícias

Bruno Savate lança farpa a Joana Albuquerque e reacende passado entre os dois: «Uns precisam de jogo...»

Há 1h e 20min

Já venceu um reality show e até agora é a favorita do público: Conheça o primeiro ranking de popularidade do BB All Stars

Há 2h e 37min

Há 10 anos, estes segredos deixaram Portugal de boca aberta e um deles tinha a ver com Cristiano Ronaldo. Lembra-se desta edição do Secret Story?

Há 3h e 6min

Brilha no BB All Stars, mas já protagonizou cenas escaldantes num Reality além-fronteiras. E este ex-concorrente foi seu parceiro de aventura

Há 3h e 53min

Confrontado com toda a polémica, Boris revela conversa com Sara: «Dava espaço para outras interpretações»

Hoje às 16:43
Ver Mais Noticias

FORA DA CASA

Bruno Savate lança farpa a Joana Albuquerque e reacende passado entre os dois: «Uns precisam de jogo...»

Há 1h e 20min

Há 10 anos, estes segredos deixaram Portugal de boca aberta e um deles tinha a ver com Cristiano Ronaldo. Lembra-se desta edição do Secret Story?

Há 3h e 6min

Confrontado com toda a polémica, Boris revela conversa com Sara: «Dava espaço para outras interpretações»

Hoje às 16:43

Mais que amigos? Sara e Nuno mostram-se mais próximos que nunca e até "houve direito" a beijinho

Hoje às 15:31

Iury Mellany e Daniel Monteiro rumam ao paraíso em lua de mel. E é um dos destinos mais desejados e luxuosos do mundo

Hoje às 11:49
Ver Mais Fora da Casa

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Sara abre o coração depois de vencer o Big Brother. E nem vai acreditar no que revelou sobre Nuno

8 set, 16:18

Já é assumido? Catarina Miranda expõe nova relação de Afonso Leitão: «Tão depressa...»

8 set, 15:33

Eram inseparáveis e envolveram-se com o mesmo homem. Hoje trocam farpas: «Se agressividade faz de alguém uma estrela...»

8 set, 10:48

Já entrou em 13 edições e soma mais uma: Dê as boas-vindas a Érica Silva, a madeirense mais polémica da "velha guarda" dos realities

6 set, 23:10

Vencedor controverso: Adorado por uns, odiado por outros. O militar Luís Gonçalves está de volta com todas as "munições"

6 set, 23:03
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Cristina Ferreira fala sobre a mulher de Boris e faz confissão: «Ficou um bocadinho magoada comigo»

Hoje às 14:48

"Big Brother Verão": Boris Carvalho "chocado" com ex-concorrente!

Hoje às 14:44

Fora do Big Brother Verão, Boris faz descoberta que o deixou «profundamente triste»

Hoje às 12:50

Com companhia única, João Monteiro em momento marcante: "Dias especiais merecem fatos especiais"

Hoje às 12:34

"Rainha": João Monteiro revela foto inédita de Cristina Ferreira!

Hoje às 10:13
Ver Mais Outros Sites