Érica Silva mostra resultado cru da abdominoplastia

Aos 35 anos, Érica Silva, rosto conhecido dos reality shows, recorreu novamente à cirurgia estética, somando já seis intervenções ao longo da vida. A sua mais recente escolha foi uma abdominoplastia, procedimento que visa remodelar o contorno abdominal.

Após a abdominoplastia, a madeirense partilhou uma imagem em roupa interior, onde a cicatriz que atravessa horizontalmente o abdómen é bem visível, mostrando a dimensão do tratamento. A fotografia foi divulgada pela clínica Onyx do Porto, que acompanhou a transformação: «A querida Érica veio à clínica Onyx do Porto para melhorar a sua auto-estima 🌼 e o nosso @drjosebraga realizou uma abdominoplastia 🤗. E não é que ela ficou ainda mais maravilhosa?! 😍 Obrigada Érica por confiar em nós 🤍».

Érica não poupou elogios ao cirurgião responsável: «O @drjosebraga é o the best 😎😎😎🙌». A publicação suscitou reações diversas nas redes sociais, com muitos seguidores a admirarem a transparência e coragem da ex-concorrente, enquanto outros se mostraram surpreendidos com as mudanças evidentes.

Nos comentários, muitos seguidores ficaram impressionados com a coragem da ex-concorrente:«Esta não é a Érica»; «A Érica nunca teve um corpo assim, eu não me acredito nessas mudanças»; «Espetacular 🔥👏».

Esta foi a sexta cirurgia estética de Érica Silva, que já passou por duas operações ao peito, uma rinoplastia, duas lipoaspirações, um enxerto glúteo e agora esta abdominoplastia que está a dar que falar — não só pelo resultado, mas pela ousadia de mostrar tudo, inclusive a cicatriz.

Relembre-se que: A abdominoplastia é uma intervenção estética que tem como objetivo renovar a zona do abdómen, eliminando a pele e gordura sobrantes e, por vezes, reparando os músculos da região abdominal. Este procedimento visa realçar o formato do corpo e melhorar o aspeto da barriga.

