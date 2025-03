Escaldante! Sara Silva entrou no Big Brother 'para ganhar'. Cá fora já ganhou os nossos corações

Esta concorrente tem feito sucesso nas redes socias Espreite as fotografias mais quentes de Sara Silva, no instagram.

Sara vem de Barcelos, tem 22 anos e é gestora de redes sociais. Trabalha por conta própria a gerir as redes de várias empresas e, aos fins-de-semana, faz ainda part-time numa sapataria.

Licenciada em Ciências da Comunicação pela Universidade do Porto, está a tirar uma pós-graduação em Social Media e Content Marketing. Fala muito, muito depressa e com muita energia, e, apesar de tantas palavras, garante que "desistir" não faz parte do seu vocabulário.

Dançou dos 5 aos 18 anos, participou em várias competições nacionais e internacionais, e confessa que só fica satisfeita quando alcança o primeiro lugar.

Vem de uma família muito unida e entra na casa pronta para viver a experiência a 100% e para mostrar a sua personalidade destemida e extrovertida.