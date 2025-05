Escapadinha misteriosa? Estas imagens revelam onde está Cristina Ferreira e João Monteiro

Local de sonho: Cristina Ferreira encantada com a cultura e arquitectura de Marraquexe.

Amor no ar: A apresentadora viajou com João Monteiro, e mostrou momentos de cumplicidade e descontração a dois.

Fotografias imperdíveis: Imagens inéditas da escapadinha romântica estão a apaixonar os seguidores nas redes sociais.

Cristina Ferreira embarcou numa escapadinha romântica a Marrocos ao lado do namorado, João Monteiro, e tem encantado os seguidores com registos da viagem. O destino escolhido foi Marraquexe, cidade conhecida pela sua riqueza cultural e beleza exótica, que no passado também já conquistou a apresentadora.

«Todos os dias podem ser o dia 1. 💜», escreveu Cristina Ferreira numa das partilhas feitas nas redes sociais, onde tem publicado imagens inéditas da sua estadia. Desde palácios históricos a restaurantes, Cristina Ferreira de 47 anos, mostrou-se rendida ao charme e autenticidade da cidade marroquina.

A viagem, marcada por momentos de cumplicidade e descoberta, tem sido acompanhada com entusiasmo pelos fãs. Nas imagens, Cristina Ferreira mostra inspiração e felicidade, a aproveitar o calor, a arquitetura local e a energia vibrante de Marraquexe ao lado de João Monteiro.

Veja também:

«Casal mais bonito»: Tudo sobre a fotografia viral de Cristina Ferreira - Big Brother - TVI