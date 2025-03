Esta concorrente do Big Brother Brasil é amiga de Diogo Bordin. Saiba de quem se trata

Diogo Bordin é brasileiro e está atualmente na edição portuguesa do Big Brother 2025. Este sábado, numa conversa que teve na casa com Érica Reis, revelou que tem uma amiga no Big Brother Brasil.

«Tem uma amiga minha lá (no BBB), Vitória Strada. Eu conheci-a antes, em Milão. Depois ela começou a fazer filmes, ficou famosa, fez novelas e entrou com o melhor amigo dela», contou Diogo.

Vitória tem 28 anos e nasceu na cidade de Porto Alegre, em Rio Grande do Sul. Começou como modelo aos 12 anos, tendo ganho o concurso de Miss Mundo Brasil em 2014.

Mais tarde, enveredou pela carreira no cinema e depois na televisão, onde participou em várias novelas.

A jovem entrou no programa brasileiro «Dança com os Famosos» em 2022, edição que acabou por vencer e agora é uma das concorrentes do Big Brother Brasil 2025.

