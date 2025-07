Esta concorrente do Big Brother Verão é irmã de uma estrela da televisão... mas elas não se podem ver

Luíza Abreu é concorrente do Big Brother Verão, mas o seu nome tem estado debaixo de fogo nos últimos tempos... e tudo por causa de uma acesa polémica que também envolve a sua irmã, Luciana Abreu.

Antes de entrar na casa mais vigiada do País, Luíza Abreu foi protagonista de vários rumores sobre um alegado romance vivido ao lado de João Moura Caetano, que é ex-companheiro de Luciana Abreu. A relação entre os dois nunca foi confirmada, mas nõ deixou de criar alguma tensão entre as duas irmãs, que por si só já não eram as melhores amigas. Em 2016, Luciana Abreu contou publicamente que convidou a mãe, Ludovina Abreu, e a irmã a saírem de casa. Desde então, o corte de relações tornou-se definitivo e a cantora chegou mesmo a tecer duras acusações à família.

Apesar de não manterem contacto, Luciana Abreu foi questionada pela TV Guia sobre a participação da irmã, durante o evento de apresentação da grelha de verão da SIC. A atriz foi parca em palavras. «Não vou falar sobre isso. Deixe-me ficar no meu canto», disse, garantindo que a relação entre as duas «está bem resolvida» há muito tempo.

Luiza foi a primeira a entrar na casa do Big Brother e mostrou-se entusiasmada: «Estou felicíssima por estar aqui. É uma aventura incrível. A vida é feita de desafios e este é apenas mais um».