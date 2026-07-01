Esta concorrente do Big Brother Verão trocou Direito pela área social e estas imagens são a prova

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Veja as imagens da vida de Vanessa fora do Big Brother.

Vanessa Condesso entrou no Big Brother Verão, mas fora da casa já leva uma vida repleta de aventuras. Apaixonada por viagens, a jovem partilha regularmente no Instagram fotografias de vários destinos que tem visitado ao longo dos últimos anos.

Licenciada em Direito, rapidamente percebeu que uma carreira tradicional não era o caminho que pretendia seguir. Atualmente, trabalha no negócio da família e dedica também parte do seu tempo à associação Corações Santola, criada por si para apoiar projetos solidários em São Tomé e Príncipe.

Nas redes sociais, é possível acompanhar várias dessas iniciativas, com imagens das ações desenvolvidas junto das comunidades locais. Entre viagens e voluntariado, Vanessa mostra um lado mais humano que promete dar ainda mais que falar durante a sua participação no Big Brother Verão.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens partilhadas por Vanessa. 

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