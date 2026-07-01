Esta concorrente do Big Brother Verão trocou Direito pela área social e estas imagens são a prova

Vanessa Condesso entrou no Big Brother Verão, mas fora da casa já leva uma vida repleta de aventuras. Apaixonada por viagens, a jovem partilha regularmente no Instagram fotografias de vários destinos que tem visitado ao longo dos últimos anos.
Licenciada em Direito, rapidamente percebeu que uma carreira tradicional não era o caminho que pretendia seguir. Atualmente, trabalha no negócio da família e dedica também parte do seu tempo à associação Corações Santola, criada por si para apoiar projetos solidários em São Tomé e Príncipe.
Nas redes sociais, é possível acompanhar várias dessas iniciativas, com imagens das ações desenvolvidas junto das comunidades locais. Entre viagens e voluntariado, Vanessa mostra um lado mais humano que promete dar ainda mais que falar durante a sua participação no Big Brother Verão.
Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens partilhadas por Vanessa.