Esta é a divisão 'abandonada' da casa que promete causar o caos: As primeira imagens do temido Armazém

25 anos depois, o reality mais famoso do mundo está de regresso à TVI!

Numa temporada em que vamos piscar o olho à história deste formato em Portugal, relembrando os momentos mais icónicos, vamos também surpreender o público com uma nova dinâmica e novos pontos de interesse!

O elenco estará dividido em dois espaços:

• uma casa confortável, espaçosa, alegre, vibrante;

• um armazém “abandonado” nos últimos 25 anos, que os concorrentes terão de tornar habitável, para as próximas semanas.

VEJA no vídeo em baixo, o primeiro vídeo do Armazém:

Como será que cada grupo vai viver? Que ligações vão criar? Em quem irão confiar? Questões para as quais só teremos resposta depois do programa estar no ar!