Esta é a maior tendência para a época dos festivais. As ex-concorrentes de realitys não largam este acessório

Com o verão a todo o gás e os festivais de música a dominar a agenda cultural portuguesa, há uma tendência que está a marcar pontos — e quem tem dado nas vistas. Algumas das figuras mais conhecidas dos reality shows da TVI já utilizaram algumas vezes ao longo dos anos; não só em festivais.

As botas texanas, com o seu estilo irreverente e boho-chic, tornaram-se um must-have dos looks de festival, e várias caras bem conhecidas do público já as adotaram como peça-chave dos seus visuais.

Liliana Filipa, Rita Almeida, Carolina Nunes e Daniela Santo são apenas alguns exemplos de influencers e ex-concorrentes que têm partilhado nas redes sociais os seus looks de inspiração western.

Além de práticas e confortáveis para dançar horas a fio, as texanas dão atitude e personalidade ao outfit, criando o equilíbrio perfeito entre estilo e funcionalidade. Marcas portuguesas e internacionais têm apostado forte nesta tendência, com modelos em tons neutros, brancos, metalizados ou até com detalhes coloridos — perfeitos para destacar no meio da multidão.