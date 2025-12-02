Esta ex-Big Brother foi Miss Lisboa e uma das maiores 'rivais' de Miguel Vicente. Veja como está hoje

Cátia Basílio foi concorrente do Big Brother 2022 e ficou conhecida por fazer parte do grupo das 'mean girls', ao lado de Joana Taful, Mafalda Diamond e Diana Lopes.

A jovem, natural de Cascais, tem estado desde então afastada dos holofotes, mas o que será feito dela? Três anos depois da experiência que marcou a sua vida, Cátia Basílio foi mãe, vive um romance ao lado de um futebolista... e continua a incendiar as redes sociais com a sua beleza!

Antes de entrar no reality show da TVI, Cátia Basílio foi Miss Lisboa 2020 devido à sua beleza invejável, que se mantém até aos dias de hoje. Dentro da casa mais vigiada do País, a sua personalidade fez-se sempre fazer ouvir e foi, aliás, uma das grandes antagonistas do vencedor, Miguel Vicente.

Meses depois de sair do Big Brother 2022, Cátia Basílio anunciou que ia ser mãe pela primeira vez. A ex-concorrente viveu um romance ao lado de Victor Luiz Prestes, mas os dois acabaram por seguir caminhos diferentes pouco tempo depois do nascimento do bebé, Santiago.

No entanto, o casal deu uma segunda oportunidade ao amor e estão juntos deste então. Aliás, nas redes sociais, são várias as partilhas em que se mostram apaixonados.

Uma vez que Victor é jogador de futebol, o casal passa longas temporadas fora de Portugal. Atualmente, o brasileiro representa o clube PSM Makassar, da Indonésia.