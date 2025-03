Esta ex-concorrente sofreu das maiores mudanças de sempre dos reality-shows. Veja a evolução

Bernardina Brito, ex-concorrente de vários reality shows, tem sido uma presença marcante na televisão portuguesa, mas agora a sua transformação física e pessoal conquistou a atenção de todos.

Após perder 55 quilos e submeter-se a uma cirurgia para redefinir o seu corpo, Bernardina está irreconhecível e a sua jornada inspira milhares de pessoas que, como ela, querem superar obstáculos e alcançar os seus objetivos.

Nos últimos anos, Bernardina tem partilhado publicamente a sua luta para perder peso, um processo que envolveu muito esforço, disciplina e determinação.

O peso foi um desafio para a ex-concorrente, mas a motivação para mudar surgiu de um desejo profundo de cuidar de si mesma, não só pela estética, mas pela sua saúde e bem-estar, uma vez que já assumiu ter sofrido uma depressão profunda.

Com o apoio de uma equipa de profissionais, Bernardina perdeu 55 quilos. A perda de peso foi acompanhada de perto e, em várias ocasiões, Bernardina mostrou-se disponível para partilhar com os seus seguidores as dificuldades, mas também as vitórias desse período.

Apesar de todo o esforço para perder peso de forma natural, Bernardina sabia que a transformação não estava completa. Após a significativa perda de peso, a pele que sobrou e a necessidade de melhorar as suas curvas levaram-na a tomar a decisão de recorrer a uma cirurgia estética.

Recentemente, Bernardina realizou um procedimento cirúrgico para redefinir o seu corpo, uma cirurgia que, de acordo com a própria, foi essencial para ajudá-la a alcançar o corpo com o qual sempre sonhou.

«Fiz abdomnoplastia, lipo e a gordura que retirei da lipo injetei/a nos glúteos. Porque, depois de perder os 55 quilos, fiquei sem rabo. Mais peles, não tenciono tirar. Agora, o objetivo é ginásio, para ganhar músculo outras zonas como braços e coxas. E, por último, será arranjar o peito, que está uma lástima derivado à perda de peso», brincou numa sessão de perguntas e respostas no Instagram.

