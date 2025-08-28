Esta não é a estreia do nome Catarina Miranda no Big Brother. Saiba quem foi a primeira

Catarina Miranda tem dado muito que falar no Big Brother Verão, e também foi bastante polémica quando participou no Big Brother 2024 e no Dilema. Mas sabia que a jovem de Almeirim não é a primeira Catarina Miranda a fazer parte de um reality show da TVI?

Em 2022, a apresentadora Catarina Miranda fez parte do painel de comentadores do Big Brother Famosos, edição em que entrou Bruna Gomes e Bernardo Sousa - que acabou por se sagrar vencedor. Só dois anos mais tarde é que a concorrente entrou no Big Brother, o que faz com que não seja a primeira de seu nome a fazer parte de um formato deste género.

Ainda se lembra de Catarina Miranda (apresentadora) como comentadora do Big Brother Famosos?

