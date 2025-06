Esta praia fluvial portuguesa é procurada não só pela beleza, mas pelas suas águas curativas

Situada no concelho de Ourém, a Praia Fluvial do Agroal é amplamente reconhecida como uma das mais belas zonas balneares de água doce em Portugal. Banhada pelas águas cristalinas do Rio Nabão, esta praia distingue-se não só pela sua envolvente paisagística deslumbrante, mas também pelas suas lendárias propriedades terapêuticas, que a tornam num destino único para amantes da natureza e do bem-estar.

Águas termais com fama ancestral de curar doenças



As águas do Agroal são conhecidas desde tempos remotos pelas suas propriedades termais e medicinais. Segundo uma publicação do Museu Municipal de Ourém, já na Pré-História se falava em “curas milagrosas” associadas a esta nascente. Uma das lendas mais antigas dá conta de que o rei Gárgoris, soberano da mítica civilização da Tartéssia, terá recuperado de uma doença de pele graças a estas águas.

Estudos científicos confirmam que a água da nascente apresenta uma composição rica em bicarbonato de cálcio, cloreto de magnésio, sulfato de cálcio e sílica – esta última responsável pelas suas supostas propriedades cicatrizantes. As primeiras análises datam de 1917.

Indicações terapêuticas e reconhecimento oficial



As águas termais do Agroal são particularmente indicadas para tratar afeções gastrointestinais e dermatológicas. O próprio Turismo de Portugal reconhece os benefícios medicinais, mencionando relatos de alívio e cura em casos de certas dermatoses.

Importante ressalvar: apesar da fama curativa, não é recomendada a ingestão da água, sobretudo com o intuito de tratar doenças do estômago ou intestinos.

Beleza natural e infraestrutura de excelência



Inserida no vale escarpado do canhão fluvial escavado pelo Rio Nabão nos calcários do Maciço Calcário de Sicó, Condeixa e Alvaiázere, a Praia Fluvial do Agroal é também um verdadeiro santuário de biodiversidade. Por essa razão, encontra-se em área classificada como protegida.

O espaço conta ainda com uma piscina natural de água corrente, ideal para refrescar-se nos dias mais quentes. As infraestruturas de apoio à prática balnear são de qualidade, oferecendo conforto e segurança a todos os visitantes.

Localização e acessos



A Praia Fluvial do Agroal situa-se no concelho de Ourém, a poucos quilómetros de Tomar, com acessos fáceis e sinalizados. É uma excelente escolha para uma escapadinha de fim de semana ou um dia em contacto com a natureza.

Distinções ambientais



Este destino turístico ostenta a prestigiada Bandeira Azul e o selo "Praia com Qualidade Ouro", certificações que atestam a qualidade das suas águas e o compromisso com a sustentabilidade ambiental.