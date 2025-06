Está preparado para o que o verão reserva para o seu signo no amor? Os astros vão surpreendê-lo

Com a chegada do Verão, cresce a curiosidade sobre o que os astros têm reservado para os signos no campo amoroso. No programa Em Família deste sábado, a astróloga Alexandra Ramos Duarte esteve em estúdio para revelar como será o Verão no amor para cada signo do zodíaco.

Haverá novas paixões? Será tempo de dar o próximo passo... ou de repensar a relação? Estas são as previsões astrológicas para os meses mais quentes do ano:

♈ Carneiro

Amor com ponderação e foco interior

Os nativos de Carneiro estarão muito voltados para o trabalho, mas Saturno convida a uma reestruturação interna. Este Verão será menos impulsivo do que o habitual. A recomendação é: respeite os seus desejos e seja mais consistente nas decisões que toma.

♉ Touro

Relacionamentos postos à prova

Os taurinos enfrentarão testes nas suas relações. Questões adiadas ou fingidas vêm agora à superfície. O conselho é claro: mudanças não precisam de ser radicais, mas é hora de encarar a realidade com firmeza.

♊ Gémeos

Hora de refletir sobre o rumo das relações

Urano retrógrado no signo de Gémeos pode trazer distrações e necessidade de reajustes emocionais. É tempo de reflexão: estará a sua relação alinhada com o que realmente deseja?

♋ Caranguejo

Verão de expansão emocional e amorosa

Com Júpiter no signo, os nativos de Caranguejo lideram o ranking dos mais favorecidos no amor. Este planeta traz expansão e crescimento emocional. Os caranguejos vão querer mais proximidade, entrega e harmonia nas suas relações.

♌ Leão

Confiança à prova e dramas à vista

Mercúrio vai estar retrógrado em Leão a partir de 18 de julho, o que poderá afetar a comunicação. Questões ligadas à autoimagem e às crenças vêm ao de cima. Prepare-se para um Verão intenso, onde a confiança e a clareza serão fundamentais.

♍ Virgem

Romance e emoções à flor da pele

Virgem será um dos signos mais beneficiados neste Verão, com uma Lua Nova em setembro a impulsionar novos começos. Os virginianos sentir-se-ão mais emocionais. O amor deverá ser vivido com o coração, e não apenas com a razão.

♎ Balança

Verão de decisões marcantes

Marte entra em Balança e traz o impulso necessário para agir. É tempo de coragem, força e decisões importantes. Os librianos poderão sentir-se mais determinados a dar passos significativos na vida amorosa.

♏ Escorpião

Paixão em alta e intensidade emocional

Um dos signos mais favorecidos do Verão, Escorpião verá a sua sensualidade natural amplificada. O amor e a paixão vão surgir com intensidade, tornando este um período de experiências profundas e marcantes.

♐ Sagitário

Questionamento e desejo de evolução nas relações

Júpiter traz expansão aos relacionamentos, mas também inquietação. Os sagitarianos vão sentir vontade de dar novos passos ou rever o que realmente procuram numa relação. Expectativas elevadas e transformação emocional marcam o período.

♑ Capricórnio

Doçura, descanso e atenção às relações

O Verão convida os capricornianos a abrandar o ritmo e a valorizar os afetos. A família e os parceiros vão exigir mais presença emocional. É tempo de cultivar relações com mais ternura e disponibilidade.

♒ Aquário

Altos e baixos nas emoções

A presença de uma Lua Cheia no signo vai trazer instabilidade emocional. Esperam-se momentos de tensão, especialmente no início de agosto. Algumas situações podem atingir o ponto de ruptura.

♓ Peixes

Excelente Verão para os solteiros

Saturno permanece em Peixes, exigindo estrutura e compromisso. Apesar disso, os piscianos estarão mais realistas e com os “pés na terra”, o que favorece o início de relações com base sólida. Os solteiros podem esperar boas surpresas.

Conclusão:

Este Verão será marcado por transformações, reflexões e novas oportunidades no amor.