Ao Minuto
19:07
03:31
Com ciúmes, Raquel assume estar habituada a ser tratada como uma "princesa". E confronta Nuno
18:45
04:30
Raquel com ciúmes de proximidade de Sara e Nuno? A Casa reage em choque: «Possessiva...»
14:05
05:05
Após aviso de Raquel, Sara desabafa com Nuno: «Nunca pensei que ela se sentisse mal por estar perto de ti»
13:24
04:12
Tatiana faz escolha estratégica para almoço do Líder: «Tenho de saber com quem estou a lidar»
12:39
09:15
Sara ordena desempenho dos colegas na dinâmica. E comentário sobre João Ventura provoca o caos
12:21
03:46
Após reclamações, Sara inclui João Ventura na dinâmica. E o resultado é de rir à gargalhada
12:00
10:44
Na Casa da Avó, João Ventura revolta-se com Sara durante dinâmica: «Ela está a fingir que nós não existimos»
11:15
01:52
Primeiro beijo? Mariana Sá e Miguel são interrompidos pelo Big Brother durante momento a sós
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Toda maquilhada para um dia especial, filha mais velha de Sónia Jesus impressiona pela beleza
Há 42 min
Com ciúmes, Raquel assume estar habituada a ser tratada como uma "princesa". E confronta Nuno
Há 44 min
Raquel com ciúmes de proximidade de Sara e Nuno? A Casa reage em choque: «Possessiva...»
Há 1h e 6min
João Ventura como nunca o viu: concorrente revolta-se com atitude de Mariana Salgueiro
Há 1h e 11min
«Se passasses por mim na rua, não sei se te conhecia»: Transformação de ex BB choca Cristina Ferreira
Há 3h e 8min
Mais Vistos
É filha de um dos cantores mais conhecidos do País. Hoje apresenta o namorado: «Pensei antes de partilhar…»
Hoje às 11:16
Comprou a quinta casa ‘a pronto’ e deixou a internet em choque. Esta ex-concorrente está vingar no imobiliário
Hoje às 11:05
«Se passasses por mim na rua, não sei se te conhecia»: Transformação de ex BB choca Cristina Ferreira
Há 3h e 8min
Notícias
Toda maquilhada para um dia especial, filha mais velha de Sónia Jesus impressiona pela beleza
Há 42 min
«Se passasses por mim na rua, não sei se te conhecia»: Transformação de ex BB choca Cristina Ferreira
Há 3h e 8min
Este ex-concorrente do Big Brother perde quantidade "incontável" de seguidores e o motivo deixa qualquer um incrédulo
Há 3h e 49min
EXCLUSIVOS BB
00:59
«Fui brutalmente atropelada, não conseguia mexer nada»: Mariana Salgueiro chora cumpulsivamente na Curva da Vida
Ontem às 22:50
02:10
A Casa da Avó só tem espaço para seis. Descubra o concorrente que Ana Luísa expulsou
29 jun, 00:10
Nada o assusta: Concorrente do Big Brother Verão traz consigo uma profissão de alto risco
28 jun, 23:04
04:48
Reviravolta de "milhões": Joaquim está de regresso à casa e o futuro de Tatiana no jogo muda por completo
28 jun, 22:44
FORA DA CASA
Toda maquilhada para um dia especial, filha mais velha de Sónia Jesus impressiona pela beleza
Há 42 min
«Se passasses por mim na rua, não sei se te conhecia»: Transformação de ex BB choca Cristina Ferreira
Há 3h e 8min
Este ex-concorrente do Big Brother perde quantidade "incontável" de seguidores e o motivo deixa qualquer um incrédulo
Há 3h e 49min
TVI Reality
Este concorrente é o primeiro a abandonar a casa do Big Brother Verão. E o choque foi total
Hoje às 00:13
A soluçar desesperadamente, Mariana Salgueiro revela vida marcada por traumas e superação: «A partir desse dia a minha vida foi péssima»
Ontem às 23:42
03:54
O que se passou durante a noite na casa principal? Tatiana condena Nuno por não saber a fofoca completa
Ontem às 13:50
Outros Sites
Polémica sem fim à vista! Afonso Leitão emite comunicado após novas acusações de Catarina Miranda
Hoje às 13:14
selfie
Acamada durante anos, Mariana Salgueiro, do "Big Brother Verão", apanhou ex a traí-la com amiga... na própria casa!
Hoje às 12:05
selfie