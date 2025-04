Estas são as fotografias mais apaixonadas de Diogo Bordin e Carolina Braga. Eis os melhores momentos

A história de amor entre Diogo Bordin e Carolina Braga está a marcar o Big Brother 2025. Os dois concorrentes apaixonaram-se na casa mais vigiada do País e têm protagonizado vários momentos românticos e de enorme cumplicidade, o que tem derretido os fãs.

Diogo Bordin e Carolina Braga já protagonizaram os primeiros beijos na boca e as primeiras trocas de cumplicidades e juras de amor. O amor entre os dois está cada vez mais sólido.

Percorra a galeria e veja as imagens mais românticas de Diogo Bordin e Carolina Braga.

O PRIMEIRO BEIJO

Na manhã desta segunda-feira, 21 de abril, aconteceu aquilo que muitos fãs do Big Brother 2025 tanto aguardavam: o primeiro beijo entre Carolina Braga e Diogo Bordin! Um momento terno e cheio de cumplicidade que foi captado pelas câmaras da casa mais vigiada do país.

Depois de várias semanas de aproximações, afastamentos e olhares cúmplices, Carolina e Diogo deixaram finalmente cair as barreiras. O beijo, selado logo após o despertar da casa, veio confirmar aquilo que já era evidente: há algo mais entre os dois concorrentes do que simples amizade.

De tensão à ternura

A relação entre os dois tem vindo a evoluir a olhos vistos. Diogo Bordin, modelo brasileiro, não escondeu desde cedo o seu interesse por Carolina Braga. Numa das galas anteriores, chegou mesmo a declarar-se à colega, mas Carolina, cautelosa, optou por manter alguma distância.

Na manhã desta segunda-feira, a cumplicidade falou mais alto. Acordaram entre carícias, com Carolina aninhada no peito de Diogo, que não hesitou em enchê-la de beijinhos na testa — um gesto doce que derreteu os telespectadores. Minutos depois, aconteceu: o primeiro beijo foi trocado, em plena luz do dia e à frente das câmaras, sem filtros.

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo.