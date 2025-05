Estas são as mulheres que marcam a vida de Diogo Bordin!

Diogo Bordin vive um romance com Carolina Braga dentro da casa do Big Brother, mas a concorrente de Cascais não é o seu primeiro amor conhecido! O concorrente participou na edição italiana no reality show no Are You The One, começou por fazer 'match' com a tatuadora Marta Salerno, mas apaixonou-se por Aurora Lanigra.

Fora dos reality shows, o modelo, de 37 anos, também namorou com a cantora brasileira Gabriela Melim.

As relações que vai tendo não tiram do seu coração outras duas mulheres muito importantes, e que são para a vida: a mãe e a irmã.

Percorra a galeria e veja quem são as mulheres da vida de Diogo Bordin

