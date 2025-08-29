Estas são talvez as imagens mais amorosas do bebé de Maria Botelho Moniz

Ao Minuto

20:17
Desespero sem fim. Veja aqui as palavras dos comentadores em relação a Miranda - Big Brother
01:15

20:16
Miranda dorme ao relento e o culpado é Afonso «Sou burra» - Big Brother
05:45

20:13
«Ela vai ficar desesperada»: Kina não tem duvidas do que pode acontecer se Afonso abandonar o jogo - Big Brother
01:45

20:12
Desafio secreto do ex-casal deixa Jéssica abatida e levanta suspeitas na casa - Big Brother
03:10

19:59
Jéssica e Afonso desfrutam de jantar secreto enquanto Miranda chora na piscina. Veja o momento - Big Brother
04:16

19:46
Miranda e Ana transformam castigo do tubarão em encenação. Veja o momento - Big Brother
05:55

19:36
Comentadores partilham da mesma opinião sobre Miranda «Ela está a humilhar-se» - Big Brother
03:13

19:33
Miranda corta contacto com Afonso e confronta-o sobre desconforto que sente em relação a Jéssica - Big Brother
04:04

19:27
Viriato Quintela atira a Catarina Miranda: «Fica aí caladinha» - Big Brother
04:44

18:51
Daniela revela característica peculiar de Afonso «Adora ser...» - Big Brother
03:05

18:48
O inesperado aconteceu. Veja o momento entre Catarina e Afonso com direito a beijo - Big Brother
01:56

18:29
Daniela Santos incrédula com os comentários de Adriano Silva Martins sobre Afonso e Catarina e atira «Futura mulher de Badoxa» - Big Brother
03:29

18:23
Jéssica em confronto com Miranda porém a concorrente 'adormece': «Tenho respeito à família dele» - Big Brother
04:57

18:19
Mãe de Jéssica Vieira sobre Catarina Miranda «Ela provou do próprio veneno» - Big Brother
01:21

18:17
Ao rubro. Daniela Santos não vê fundamento nas ideias de Adriano Silva Martins sobre Afonso Leitão - Big Brother
02:56

18:13
Sem papas na língua. Daniela Santos comenta o Beijo de Miranda a Afonso e não deixa nada por dizer - Big Brother
03:31

18:10
Emoção. «Não façam aos outros...» Mãe de Jéssica abre o coração e fala dos filhos - Big Brother
01:21

18:06
Daniela confronta Adriano Silva Martins e lança suspeita de favoritismo por Catarina Miranda - Big Brother
02:11

18:01
Daniela Santos não poupa nas críticas a Catarina Miranda e elogia Afonso «É inteligente» - Big Brother
02:06

17:49
«Vou contrapor aquilo que dizes» Mãe de Jéssica responde a Daniela - Big Brother
01:19

17:47
«Posso garantir que a Jéssica deu tudo» mãe de Jéssica fala da ex-relação da filha com Afonso Leitão - Big Brother
03:25

17:44
Adriano Silva Martins entra em confronto com mãe de Jéssica Vieira «Construiu uma narrativa de vítima» - Big Brother
03:21

16:22
A paixão está no ar. Catarina Miranda declara-se e canta para Afonso - Big Brother
01:42

15:56
A presença de Mickael Carreira na casa não foi esquecida «Beijo...» - Big Brother
02:58

15:42
Hilariante. Concorrentes protagonizam cena cómica ao surgirem mascarados de animais - Big Brother
05:34

Estas são talvez as imagens mais amorosas do bebé de Maria Botelho Moniz

  • Hoje às 11:04
Maria Botelho Moniz partilha registos encantadores do filho bebé, Vicente, de um ano

Vicente, de um ano, faz as delícias dos fãs de Maria Botelho Moniz e é um dos bebés ‘mais badalados’ da Internet. O menino voltou a ser o protagonista do Instagram da mãe. A apresentadora do Big Brother Verão mostrou um momento aparentemente simples, mas que deixou o pequeno completamente delicado. «Fomos lavar o carro, uma emoção», revelou Maria Botelho Moniz, mostrando o bebé a apreciar o momento.

Percorra a galeria e veja as imagens. 

Vicente é o maior espectador da mãe na televisão

Maria Botelho Moniz estreou-se na apresentação de reality shows com o Big Brother Verão e, desde então, tem recebido um mar de elogios. Esta quinta-feira, 7 de agosto, a comunicadora esteve no Dois às 10 a falar sobre esta experiência e acabou também por fazer algumas confissões sobre a maternidade.

«Eu estou mais tempo em casa do que estava quando fazia os diários. Estou com o Vicente todos os dias de manhã, com o TVI Reality ligado. Depois, saio de casa já quase à hora do Pedro chegar», começou por revelar, quando questionada por Cláudio Ramos sobre como fazia a gestão da maternidade e do trabalho.

Foi então que Maria Botelho Moniz contou um detalhe carinhoso sobre o filho Vicente, de um ano e meio. «O Vicente é o meu primeiro espectador. Aprendeu logo a dizer Big Brother. Ouve o genérico do Diário e começa 'a mãe, a mãe, a mãe', mas depois dá de caras com o Nuno Eiró (risos). Ele está muito fofo, muito querido, está numa fase muito gira», contou.

O sonho de aumentar a família

No meio de várias confissões, Maria Botelho Moniz revelou que quer muito aumentar a família. «Quero muito dar-lhe um irmão. Não é que agora me apeteça muito a gravidez, até porque o meu corpo, finalmente, está a voltar ao sítio. Por causa dos tratamentos (de fertilidade) que fiz, está a ser um bocadinho difícil voltar...», afirmou. «Mas eu acho importante ter irmãos. Quando o meu pai morreu, foi essencial para mim ter irmãos, ter ao meu lado pessoas que sentissem exatamente o mesmo do que eu... acho muito importante ter irmãos e eu gostava muito que ele tivesse um irmão», acrescentou.

Foi então que Cláudio Ramos quis saber como estão os planos para casar, uma vez que Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata estão noivos. «Eu quero casar, mas prefiro talvez engravidar primeiro e ter mais um bebé e deixar esse assunto arrumado do que casar já», adiantou.

Veja aqui todas as revelações de Maria Botelho Moniz:

