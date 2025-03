Este concorrente do Big Brother é DJ e tem uma marca que o distingue

Tomé Cunha: Este concorrente é de Loulé, no Algarve e divide o seu tempo entre duas paixões: é nadador salvador na Praia da Falésia e DJ, área em que quer investir profissionalmente.

Estão apresentados os 20 concorrentes da casa do Big brother 2025. Na gala de estreia do formato, que celebra 25 anos, foram apresentados os concorrentes, um a um. Cada um deles vai lutar por um prémio de 100 mil euros. Conheça o Tomé Cunha de 23 anos.

Tomé Cunha. 23 anos, Loulé

Tirou um curso de DJ de seis meses e já atua em alguns eventos. Considera-se divertido, bem-disposto e vaidoso, e é conhecido pelo seu bigode, que diz ser «marca registada». Vive com a mãe e tem um irmão com quem mantém uma relação muito próxima. Quer entrar no Big Brother para animar o grupo, viver a experiência e dar a conhecer o seu lado mais autêntico.

