Ex-Casa dos Segredos perdeu imenso peso: e as fotos são de deixar qualquer um boquiaberto

Margarida Carvalheiro está irreconhecível! A ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos 8 decidiu desafiar-se a adotar um estilo de vida mais saudáveis e os resultados estão à vista: está visivelmente mais magra.

A namorada de Gonçalo Coelho partilhou o incrível antes e depois do seu corpo nos stories do Instagram. «A Margarida de cima, via a comida como um refúgio. Não sabia gerir as suas emoções e descontava na comida. Achava que as pessoas iam gostar dela pela sua aparência. Não era feliz», escreveu, como legenda da primeira fotografia que partilhou, relativa ao seu 'antes'.

«A Margarida de baixo aprendeu a gerir as suas emoções e deixou de ver a comida como um refúgio. Começou a gostar cada vez mais do seu corpo e percebeu que nunca deveria mudar por ninguém à sua volta, mas sim por ela», disse, na legenda da imagem alusiva ao seu 'depois'.

