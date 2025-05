Ex-concorrente do Big Brother muda de país e de vida

Ex-concorrente do Big Brother está a viver do outro lado do mundo — veja o que mudou na sua vida

Uma ex-concorrente do Big Brother decidiu virar a página e embarcar numa nova aventura… do outro lado do mundo! Depois de ter conquistado o público português durante a sua passagem pelo reality show, optou por deixar Portugal e iniciar uma nova etapa longe das câmaras e da rotina habitual.

Nas redes sociais, a ex-participante tem partilhado alguns detalhes da sua vida atual — e as mudanças não se ficam apenas pela localização. Agora num país distante, com uma cultura totalmente diferente, ela abraçou novos desafios pessoais e profissionais que estão a transformar o seu dia a dia.

Catarina Severiano está a viver em Bali. Neste destino de sonho, Catarina, de 27 anos, partilha dicas de viagem: «Por aqui vais encontrar muito sobre a minha experiência enquanto mulher que se mudou para Bali sozinha, ao mesmo tempo que faz crescer um negócio próprio remotamente, vais poder acompanhar as muitas viagens e aventuras que viverei».