Ex-concorrente surpreende com transformação impressionante. E estas fotos provam-no

Rita Santos ficou conhecida ao entrar no Big Brother 2021, onde esteve três meses e meio. Passados cinco anos, a ex-concorrente está completamente diferente: trocou o loiro por um tom moreno e mostra-se nas redes sociais com um estilo de vida saudável e elegante.

Desde que saiu do reality show, Rita Santos foi construindo uma nova vida longe das câmaras, tendo conseguido trabalho na sua área de formação, é licenciada em Comunicação Organizacional. Ainda assim, continua a despertar curiosidade nos fãs sempre que partilha atualizações sobre a sua vida, e esta transformação de visual não é exceção.