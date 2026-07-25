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Acompanhe ao minuto

Ex-concorrente surpreende com transformação impressionante. E estas fotos provam-no

  • Big Brother
A ex-concorrente está irreconhecível.

Rita Santos ficou conhecida ao entrar no Big Brother 2021, onde esteve três meses e meio. Passados cinco anos, a  ex-concorrente está completamente diferente: trocou o loiro por um tom moreno e mostra-se nas redes sociais com um estilo de vida saudável e elegante.

Desde que saiu do reality show, Rita Santos foi construindo uma nova vida longe das câmaras, tendo conseguido trabalho na sua área de formação, é licenciada em Comunicação Organizacional. Ainda assim, continua a despertar curiosidade nos fãs sempre que partilha atualizações sobre a sua vida, e esta transformação de visual não é exceção.

Percorra agora a galeria que preparámos para si e veja como mudou.

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