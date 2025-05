Ex-concorrentes do Big Brother vestem-se a rigor para apoiar o Sporting e Benfica no dia do Dérbi da Luz

O dérbi entre Sporting e Benfica, que terminou empatado 1-1, foi vivido com grande emoção por todo o país — e também pelos ex-concorrentes do Big Brother, que não quiseram deixar de mostrar o seu apoio aos respetivos clubes.

Nas redes sociais, foram várias as partilhas de figuras bem conhecidas dos fãs do reality show, com fotografias envergando orgulhosamente a camisola do seu clube do coração.

Entre os nomes em destaque está Márcia Soares, que fez questão de mostrar o seu amor pelo clube, assim como Marco Costa, conhecido benfiquista, que também se juntou à onda de publicações.

Inês Morais, Jéssica Galhofas, Pedro Soá e Beatriz Praes também entraram na “rivalidade saudável” do dia, posando com camisolas do Sporting ou do Benfica, consoante o lado da barricada em que se encontram.

As fotografias rapidamente inundaram as redes sociais, provando que o futebol continua a unir (e a dividir!) paixões — até entre os rostos mais mediáticos da televisão nacional.