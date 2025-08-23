Ex-estrela de reality show em polémica: Samantha Faiers admite que filhos não usam protetor solar

Samantha Faiers voltou a partilhar registos da sua vida pessoal e familiar que não deixaram ninguém indiferente. A ex-concorrente do reality show britânico The Only Way Is Essex, que se tornou uma influenciadora de sucesso, surge em novos momentos descontraídos, tanto sozinha como acompanhada pelos filhos, Paul e Rosie, de cinco anos, e Edward, de três.

A britânica, conhecida pelo estilo elegante e pela forma como vive a maternidade, divide frequentemente com os seguidores fotografias das suas férias, do dia a dia em família e de instantes de cumplicidade com os filhos.

No entanto, a ex-estrela de reality show gerou polémica recentemente, pois diz não colocar protetor solar aos filhos, assim como ela própria não usa. Declarações controversas que provocaram reações intensas entre os seus seguidores.

Já sozinha, a influenciadora mostra o seu lado mais confiante, exibindo looks que rapidamente conquistam elogios dos fãs. Samantha Faiers continua a cativar milhares de seguidores, que a acompanham atentamente nas redes sociais.