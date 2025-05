Explosão de fofura! Maria Botelho Moniz mostra o filho Vicente a aproveitar a piscina 'à grande'

Maria Botelho Moniz decidiu aproveitar o calor que se faz sentir neste sábado, 24 de maio, para deixar o filho, Vicente, de um ano e meio, desfrutar da piscina.

A apresentadora da TVI partilhou, nas redes sociais, duas fotografias do bebé, fruto do amor que a une a Pedro Bianchi Prata, a brincar no jardim, na sua pequena piscina de plástico. Vicente aproveitou ainda a água da piscina para lavar os seus carrinhos de brincar.

Maria Botelho Moniz revela segredos para estar em forma no verão

Maria Botelho Moniz, de 41 anos, apresentadora da TVI e do Big Brother, tem mostrado nas suas redes sociais como mantém uma rotina física consistente, mesmo com uma agenda apertada. A comunicadora conta com o acompanhamento de uma personal trainer há 12 anos, que a ajuda a manter o foco e a saúde.

Apesar dos compromissos profissionais, Maria não descura o exercício físico. Recentemente, partilhou no Instagram uma fotografia onde aparece pronta para um treino especial e tecnológico que trabalha o corpo todo. A apresentadora revelou-se entusiasmada com esta nova etapa da sua preparação física para o verão, escrevendo simplesmente: «Ready».

No seu perfil, Maria partilha frequentemente vídeos e imagens dos seus treinos, muitas vezes acompanhados de música e desafios, incentivando os seus seguidores a manterem-se ativos e saudáveis. A disciplina da apresentadora é um exemplo para os fãs, demonstrando que, mesmo com uma vida profissional exigente, é possível manter hábitos saudáveis e cuidar do corpo.

