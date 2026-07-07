Fábio e Liliana viajam para destino paradisíaco. E estas são as primeiras fotos da escapadinha romântica

As fotografias partilhadas são de fazer inveja a qualquer um.

Fábio e Liliana embarcaram numa viagem para um novo destino de sonho, desta vez escolheram um país tropical com paisagens de cortar a respiração: a Tanzânia.

O casal já partilhou as primeiras fotografias e vídeos na zona em que estão hospedados e os cenários são de fazer inveja a qualquer um. A Tanzânia, país da costa oriental de África é conhecida pelas paisagens de cortar a respiração e pelas praias paradisíacas do arquipélago de Zanzibar.

Recorde-se que esta não é a primeira viagem que fazem a dois. O casal já tinha viajado junto até Paris, em janeiro.