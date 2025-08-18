Farpas e gritos! Kina parte para o ataque e Afonso e Miranda ficam sem reação. Todas as imagens

Após mais uma gala do Big Brother Verão deste domingo, o Anfitrião questiona quem concorda que a aproximação de Afonso a Jéssica Vieira seja jogo. Kina pede para começar e garante que é jogo da parte de Afonso, porque Jéssica abriu o olho e começou a desfazer tudo o que Miranda e Afonso tinha "armadilhado à volta dela".

A concorrente acrescenta que a partir daí, Afonso começou a brincar com a ex-namorada e continua a garantir que para si é jogo para não ficarem mal vistos lá fora.

Afonso afirma que as brincadeiras que tem com Jéssica não são de agora e adianta que como ele e a ex-namorada têm um passado, não se irá aproximar demasiado da mesma.

Kina vai interrompendo Afonso e os concorrentes vão elevando o tom de voz e trocando acusações. Miranda sai em defensa do amigo e manda calar Kina.

Kina acusa Miranda e Afonso de lhe fazerem bullying e assume que são duas pessoas más, mas Miranda afirma que Kina não é melhor porque tem família e filhos e "está a chamar aos filhos dos outros, filhos da coisa". Kina exalta-se e levanta-se do sofá e diz "eu tenho filhos porque eu não os abortei". Miranda e Afonso ficam de boca aberta.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com todas as imagens deste momento de alta tensão.