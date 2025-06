Fãs do programa são homenageados com visita surpresa à casa. As imagens do momento

Na noite deste domingo, o Big Brother arrancou com uma das galas mais surpreendentes da temporada. Os concorrentes foram imediatamente "congelados", seguindo as indicações da produção, quando um grupo de fãs entrou inesperadamente na casa mais vigiada do país.

Com caixas nas mãos e sorrisos estampados no rosto, os admiradores do reality show não esconderam o entusiasmo ao cruzar as portas da casa. Cada caixa trazia uma surpresa especial para os participantes, proporcionando um momento de emoção e ligação entre o público e os concorrentes.

