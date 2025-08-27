Festa marcada? Temos o acessório perfeito. Maria Botelho Moniz e Marcia Soares aprovam

Maria Botelho Moniz e Marcia Soares são duas mulheres que primam pelo bom gosto e pela sofisticação e há um colar que prova isso mesmo.

Já foi usado por ambas as caras da TVI, em diferentes ocasiões, e pode também ser usado por si. É o colar 'cleópatra', da marca 'Peça em Si' e custa 20,50 euros.

«Dourado predominante, simbolizando o sol e o poder, por isso nos apeteceu chamar-lhe CLEÓPATRA», lê-se no Instagram da marca, que explica mais sobre o acessório perfeito para qualquer evento.

Segundo a mesma página, «este colar em aço inoxidável é

absolutamente deslumbrante! Tem um design marcante em gomos e volumosos, todos polidos com um brilho dourado intenso que transmite sofisticação e poder».

«A simetria perfeita das peças dá um ar escultural, quase arquitetónico, tornando-o uma verdadeira peça de destaque — daqueles que transformam qualquer look em algo elegante e memorável», conclui.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens do colar usado por Maria Botelho Moniz e Marcia Soares.