Filho de Maria Botelho Moniz derrete seguidores ao ajudar a mãe no jardim – Veja as fotos!

Maria Botelho Moniz derreteu os seguidores ao partilhar novas fotografias do filho, Vicente, em momentos cheios de ternura e diversão.

A apresentadora do Big Brother 2025 publicou imagens do pequeno a «ajudar» na jardinagem e a brincar num parque infantil, mostrando o lado mais doce da maternidade.

Na legenda, Maria escreveu apenas: «Fim de semana a dois», deixando os fãs rendidos à cumplicidade entre mãe e filho.

Nos registos, Vicente surge curioso com as plantas e cheio de energia no parque, provando que já adora explorar o mundo à sua volta.

