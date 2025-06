Filho morre e ela falha funeral porque… chega atrasada: A história insólita desta ex-participante de reality show

Whitey Purvis, ex-participante do reality show norte-americano 'Sixteen and pregnant', perdeu recentemente o filho mais velho, de 16 anos.

No Instagram, a jovem escreveu: «Isto é tão difícil escrever. O meu lindo filho, Weston, faleceu. Ele tinha apenas 16 anos. A vida é tão cruel e injusta. Eu não compreendo».

«O meu bebé partiu e eu não sei o que fazer comigo mesma. Isto é mesmo o meu pior pesadelo a tornar-se realidade», lê-se na legenda da partilha de Witney.

Mas a história não fica por aqui. Segundo o 'Daily Mail', a jovem faltou ao funeral do filho porque chegou atrasada, após uma falha de comunicação com o pai da criança.

A mesma publicação adianta que a jovem diz ter recebido uma informação errada da hora do funeral da parte do pai do filho. Contudo, o pai, citado pelo Daily Mail, nega que isso tenha acontecido.

