Flávia Vieira, ex-namorada de Savate, mostra-se em grande forma e incendeia as redes

Flávia Vieira participou na quinta edição da Casa dos Segredos, em 2014, e deu nas vistas pela sua personalidade marcante e também pela relação com Bruno Savate, com quem viveu um romance antes do reality show.

Atualmente, mais de oito anos depois da sua passagem pelo programa, Flávia continua a fazer furor, desta vez nas redes sociais, onde tem partilhado fotografias ousadas em biquíni, que não deixam ninguém indiferente.

Na praia, a ex-concorrente exibe uma excelente forma física e coleciona elogios dos fãs.

Percorra a galeria e veja como está Flávia Vieira nos dias de hoje.