Foi um ‘bebé reality’. Hoje já tem 20 anos e está a seguir as pisadas do pai no mundo da música

Os reality-shows são muitas vezes o palco das maiores histórias de amor, que em alguns casos chegam mesmo a dar frutos. Guilherme, Ricky e Daniela são um bom exemplo disso.

Mas recuemos até 2002, quando Ricky e Daniela Faria se conheceram e se apaixonaram no Big Brother Famosos. Desde então nunca mais se largaram, casaram e tiveram um filho, Guilherme Inglês, hoje com 20 anos.

Se há 20 anos Guilherme foi um 'bebé reality', atualmente é já um homem feito, que está a seguir as pisadas do pai no mundo da música.

Recorde-se que Ricky foi membro de uma das bandas mais conhecidas de Portugal, os Milénio e agora Guilherme é também artista e tem feito sucesso no seu meio.

Segundo a sua página de Instagram, Guilherme assume-se como artista de música - não só cantor, mas também compositor - e tem brilhado em grandes palcos, como o Estádio da Luz em Lisboa.

Há, contudo, uma particularidade que difere a música de Guilherme da do pai, uma vez que o jovem se dedica sobretudo à música religiosa, pela fé que tem em Deus.

