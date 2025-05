Fora de si, Nuno Brito explode com Solange Tavares. Veja aqui o momento em imagens

No jardim, Nuno Brito ficou completamente fora de si ao ouvir as palavras de Solange Tavares. O concorrente perdeu as estribeiras e disparou a todos os concorrentes que se encontravam na conversa, revelando não aguentar mais as atitudes de Solange.

Nuno Brito foi firme nas suas palavras, revelando que tem o pensamento no grupo quando toma uma decisão, ao contrário de Solange Tavares que, segundo o concorrente, só pensa 'no próprio umbigo'. O concorrente perdeu a cabeça por completo, o que fez com que levantasse a voz a Solange Tavares e abandonasse a conversa.

Solange Tavares, desgostosa com as palavras do colega, afirmou que Nuno Brito era 'um falso' uma vez que a teve a 'aturar' durante este tempo todo, nunca teve uma amizade real para com ela. A concorrente assumiu ter facilidade em revelar estes pormenores, afirmando que o colega finalmente explodiu e revelou a pessoa que era. Solange Tavares não se poupou nas críticas e chegou a acusar Nuno Brito de ser mentiroso, só provando aquilo que já diziam sobre ele.

