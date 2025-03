Fotografias ousadas de Solange Tavares circulam pela internet e dão que falar

Conheça melhor a concorrente Solange: nasceu e cresceu em São Miguel, nos Açores. Foi a primeira da família a sair de casa, atrás da independência financeira, mas assume que não passa um dia sem falar com a mãe.

Está no Porto, há cinco anos, a trabalhar como cabeleireira. Partilha casa com dois amigos e admite que é muito exigente com eles e com todos à sua volta. Garante que não faz “fretes” e que não tem filtros. Quando não gosta, assume, “doa a quem doer”. Fala mais depressa do que pensa e é muito desconfiada.

Ainda não encontrou uma alma gémea, mas sonha em casar e ter uma família. Acredita que os portugueses vão apreciar a sua franqueza e boa disposição e dar-lhe a vitória do Big Brother 2025.