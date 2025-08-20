Francisco Macau foi pai de mais uma menina. A foto do parto é emocionante

Francisco Macau e Sara Calado celebram a chegada da sua segunda filha. O personal trainer e ex-concorrente do Big Brother anunciou a novidade nas redes sociais, partilhando a primeira fotografia da bebé com os seguidores.

«Estávamos à tua espera», escreveu Francisco Macau no Instagram, onde também revelou que o nome da menina ainda não está totalmente decidido.

O casal já confirmou que a bebé terá “Maria” como primeiro nome, tal como a filha mais velha, Maria Luísa, de dois anos. A indecisão está entre duas opções: Maria Madalena ou Maria Amália.

«É uma menina, nasceu cheia de saúde. Mas ainda não escolhemos o nome. Estamos indecisos entre Maria Madalena e Maria Amália», explicou Francisco Macau, que até lançou uma sondagem no Instagram para ouvir a opinião dos fãs.

Em entrevistas anteriores, nomeadamente no programa Dois às 10, Francisco e Sara já tinham partilhado algumas hipóteses. Um dos nomes que surpreendeu foi Maria da Alma, que deixou Cláudio Ramos encantado. «Acho lindo!», disse o apresentador, enquanto Cristina Ferreira considerou o nome «intenso».

O nome Maria é um dos mais populares em Portugal. De origem hebraica, significa “senhora soberana”, “a pura”, “a amada de Deus” ou “a cheia de graça”, estando profundamente ligado ao cristianismo.

Maria Amália: significa “a esforçada, a trabalhadora”.

Maria Madalena: significa “torre” e “fortaleza”.

Francisco Macau e Sara Calado: uma família em crescimento

Este é o segundo momento de grande felicidade para Francisco Macau e Sara Calado, que reforçam agora a família com mais uma menina. Os fãs aguardam ansiosamente pela revelação do nome final escolhido pelos pais.