Francisco Monteiro e Bárbara Parada brilham em destino de sonho: as fotos amorosas que estão a encantar os fãs!

Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023, e Bárbara Parada, ex-concorrente do Big Brother 2022, estão a viver dias de puro romance no México e as redes sociais têm sido prova disso mesmo.

O casal tem partilhado várias fotografias apaixonadas e cheias de estilo, desde praias paradisíacas a jantares românticos, passando por momentos de diversão e cumplicidade. Os looks, o cenário e os sorrisos não têm passado despercebidos aos seguidores, que se mostram encantados com a felicidade dos dois.

Numa altura em que alimentam rumores sobre o futuro da relação (até brincam com a ideia de ter filhos), Zaza e Bárbara mostram-se mais unidos do que nunca neste autêntico paraíso.

