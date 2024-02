Francisco Monteiro reage à grande novidade com elogio 'rasgado' a Cristina Ferreira: «Especial, única e uma inspiração»

Há 2h e 2min

Francisco Monteiro é a capa da próxima edição da «Revista Cristina» e já reagiu à grande novidade.

Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção da TVI, anunciou uma novidade que envolve Francisco Monteiro, o grande vencedor do «Big Brother 2023». O ex-concorrente é a capa da próxima edição da «Revista Cristina», que vai para as bancas esta sexta-feira.

Após ser conhecida a grande novidade, Francisco Monteiro já reagiu nas suas redes sociais, escrevendo um texto onde elogia Cristina Ferreira e expressa a admiração que sente: «Lado a lado com alguém que para mim sempre foi a número um do mundo! Sorte a minha ter conhecido alguém como a Cristina», referiu.

«Quem tem a sorte de conhecer o coração da Cristina ficará para sempre rendido. Especial, única e uma inspiração para qualquer ser humano», acrescentou Francisco Monteiro no mesmo texto, partilhado nas stories da sua página de Instagram.

O grande vencedor do «Big Brother 2023» continuou: «Eu sou apenas mais um de milhões, que desde sempre admirei profundamente alguém que hoje é sem dúvida alguma muito maior e melhor do que alguma vez possa ter imaginado».

«Faz da televisão algo fantástico, mas acima de tudo torna todos aqueles que te rodeiam melhores. Assim são aqueles que nasceram para ficar na história», rematou Francisco Monteiro na mesma partilha.

Antes disto, quando anunciou a novidade e mostrou a capa da revista, Cristina Ferreira escreveu também uma reflexão sobre Francisco: «O Monteiro. Foi assim que o chamei em toda a edição do Big Brother. Começou por ser para o distinguir de outro Francisco mas, tornou-se brincadeira quando percebi que não adorava que o tratasse assim», começou por referir.

«Gosta de zaza, nome afectuoso pelo qual o tratam os mais próximos. Destacou-se logo nos castings e ganhou. A palavra ganhar é-lhe difícil de assumir. Há um sentimento de inferioridade que anda de mãos dadas com o Francisco», acrescentou a apresentadora.

Cristina Ferreira continuou o longo texto: «Talvez estes quatro meses tenham sido essenciais para lhe mudar a confiança. Ou talvez faltassem mais semanas», afirmou, numa altura em que Francisco ainda estava dentro do 'Desafio Final', edição que acabou por abandonar por decisão própria.

«À hora em que escrevo este editorial está, outra vez, dentro da casa, a enfrentar o complicado desafio final. Conhecendo-o percebia-se que não ficaria de fora. Gosta do abismo e de sentir que está no limite da falha. Vive assim desde miúdo. Escolheu sempre os piores caminhos mas, este, trouxe-o à ribalta», adiantou.

No fim do texto lê-se ainda: «Poucos devem ser os que não ouviram falar de Francisco Monteiro. Muitos torceram pelo amor com Márcia. Eu torço por ele. É um dos meus vencedores e fica para sempre na minha história. A da menina que apresenta programas de televisão. O Francisco está de regresso à vida real».

