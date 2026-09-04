Ao Minuto

19:25
A paz durou pouco: Catarina Miranda abre duas frentes e ninguém fica indiferente na casa - Big Brother
04:19

A paz durou pouco: Catarina Miranda abre duas frentes e ninguém fica indiferente na casa

19:20
Ninguém estava à espera: Maria Botelho Moniz surpreende os concorrentes dentro da casa - Big Brother
05:19

Ninguém estava à espera: Maria Botelho Moniz surpreende os concorrentes dentro da casa

19:14
«Eu tenho é inveja»: Diogo Cunha lança a farpa e Francisco Monteiro não deixa passar. Este foi o confronto que aqueceu a Cadeira Quente - Big Brother
06:03

«Eu tenho é inveja»: Diogo Cunha lança a farpa e Francisco Monteiro não deixa passar. Este foi o confronto que aqueceu a Cadeira Quente

19:06
A manhã começou tranquila… mas acabou em confronto entre Sónia e Catarina Miranda - Big Brother
02:00

A manhã começou tranquila… mas acabou em confronto entre Sónia e Catarina Miranda

18:59
Tensão nas nomeações! Luís e Catarina Miranda protagonizam a primeira grande discussão do Big Brother All Stars - Big Brother
02:54

Tensão nas nomeações! Luís e Catarina Miranda protagonizam a primeira grande discussão do Big Brother All Stars

18:52
Alexandra Ferreira arrasa Jéssica Maria: «Continua a mesma sonsinha» - Big Brother
02:53

Alexandra Ferreira arrasa Jéssica Maria: «Continua a mesma sonsinha»

18:52
Joana Diniz quebra o silêncio e reage à entrada de Jéssica Maria - Big Brother
02:53

Joana Diniz quebra o silêncio e reage à entrada de Jéssica Maria

18:51
Polémico! A reação de Sónia Jesus à entrada de Jéssica Maria - Big Brother
02:37

Polémico! A reação de Sónia Jesus à entrada de Jéssica Maria

18:50
Diogo Cunha provoca e deixa Francisco Monteiro a ferver nos bastidores da gala - Big Brother
03:54

Diogo Cunha provoca e deixa Francisco Monteiro a ferver nos bastidores da gala

18:19
Joana Albuquerque passa-se com Pedro Fonseca: «Cala a tua boca! Isso não se diz» - Big Brother
01:37

Joana Albuquerque passa-se com Pedro Fonseca: «Cala a tua boca! Isso não se diz»

18:17
Francisco Monteiro indignado com Catarina Miranda: «Tu não estás bem» - Big Brother
12:54

Francisco Monteiro indignado com Catarina Miranda: «Tu não estás bem»

17:49
Catarina Miranda e Francisco Monteiro em picardia: «És mimado» - Big Brother
02:29

Catarina Miranda e Francisco Monteiro em picardia: «És mimado»

17:30
Helena Isabel atira a Francisco Monteiro: «Ainda queres que eu vá para a tua cama hoje» - Big Brother
01:16

Helena Isabel atira a Francisco Monteiro: «Ainda queres que eu vá para a tua cama hoje»

17:29
Do amor vivido ao drama da separação: Catarina Miranda não esconde nada sobre o fim do namoro com Afonso Leitão. E confessa ter conhecido alguém novo - Big Brother

Do amor vivido ao drama da separação: Catarina Miranda não esconde nada sobre o fim do namoro com Afonso Leitão. E confessa ter conhecido alguém novo

17:10
David Maurício e Teresa Silva em picardia: «Não dá...» - Big Brother
04:26

David Maurício e Teresa Silva em picardia: «Não dá...»

16:51
David Maurício é frontal com Catarina Miranda depois de discussão com Luís: «Digo-te na cara» - Big Brother
06:45

David Maurício é frontal com Catarina Miranda depois de discussão com Luís: «Digo-te na cara»

16:44
Da jovem Érica à mulher que regressou à TVI: a transformação que não passou despercebida - Big Brother

Da jovem Érica à mulher que regressou à TVI: a transformação que não passou despercebida

16:33
A divisão de tarefas mais polémica de sempre! Decisão inusitada de Miguel Vicente gera o caos - Big Brother
14:05

A divisão de tarefas mais polémica de sempre! Decisão inusitada de Miguel Vicente gera o caos

16:22
Daniela Santos deixa farpa após estreia do Big Brother All Stars: «Podes nascer cinquenta vezes…» - Big Brother

Daniela Santos deixa farpa após estreia do Big Brother All Stars: «Podes nascer cinquenta vezes…»

16:13
Miguel Vicente defende Luís e critica Catarina Miranda: «Faltaste ao respeito» - Big Brother
02:31

Miguel Vicente defende Luís e critica Catarina Miranda: «Faltaste ao respeito»

16:11
Quase meio milhão de visualizações em três horas: Este foi o momento que tornou Francisco Monteiro num meme - Big Brother

Quase meio milhão de visualizações em três horas: Este foi o momento que tornou Francisco Monteiro num meme

16:08
Luís Gonçalves passado com Catarina Miranda: «O homem não tem de se calar por seres mulher» - Big Brother
03:48

Luís Gonçalves passado com Catarina Miranda: «O homem não tem de se calar por seres mulher»

16:03
Lavagem de roupa suja entre Catarina Miranda e Luís Gonçalves por causa das redes sociais! Veja as imagens - Big Brother
05:36

Lavagem de roupa suja entre Catarina Miranda e Luís Gonçalves por causa das redes sociais! Veja as imagens

15:59
Tensão no ar! Catarina Miranda atira a Luís Gonçalves: «És machista nível máximo» - Big Brother
06:07

Tensão no ar! Catarina Miranda atira a Luís Gonçalves: «És machista nível máximo»

15:43
David Diamond passa-se com Luís Gonçalves: «Não falas da minha filha» - Big Brother
06:30

David Diamond passa-se com Luís Gonçalves: «Não falas da minha filha»

Acompanhe ao minuto

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

A paz durou pouco: Catarina Miranda abre duas frentes e ninguém fica indiferente na casa

Há 4 min

Ninguém estava à espera: Maria Botelho Moniz surpreende os concorrentes dentro da casa

Há 9 min

«Eu tenho é inveja»: Diogo Cunha lança a farpa e Francisco Monteiro não deixa passar. Este foi o confronto que aqueceu a Cadeira Quente

Há 15 min

A manhã começou tranquila… mas acabou em confronto entre Sónia e Catarina Miranda

Há 23 min

Tensão nas nomeações! Luís e Catarina Miranda protagonizam a primeira grande discussão do Big Brother All Stars

Há 30 min

Alexandra Ferreira arrasa Jéssica Maria: «Continua a mesma sonsinha»

Há 37 min

Joana Diniz quebra o silêncio e reage à entrada de Jéssica Maria

Há 37 min

Polémico! A reação de Sónia Jesus à entrada de Jéssica Maria

Há 38 min

Diogo Cunha provoca e deixa Francisco Monteiro a ferver nos bastidores da gala

Há 39 min

Joana Albuquerque passa-se com Pedro Fonseca: «Cala a tua boca! Isso não se diz»

Há 1h e 10min

Francisco Monteiro indignado com Catarina Miranda: «Tu não estás bem»

Há 1h e 12min

Catarina Miranda e Francisco Monteiro em picardia: «És mimado»

Há 1h e 40min

Mais Vistos

10:10

Catarina Miranda desabafa sobre fim de relação com Afonso Leitão. E há um pormenor que deixa Jéssica e Helena incrédulas

Hoje às 14:17

De Francisco Monteiro a Miguel Vicente: a lista completa de concorrentes do BB All Stars

Ontem às 21:59

Juntos há anos e com dois filhos, eram das famílias mais bonitas dos realities. Agora estarão separados: «Novo capítulo»

Ontem às 11:45

Ficou noiva em direto, mas separou-se longe das câmaras. Hoje, é dona de um "império" e volta a brilhar no BB All Stars

Ontem às 22:44

Quase meio milhão de visualizações em três horas: Este foi o momento que tornou Francisco Monteiro num meme

Há 3h e 17min
Ver Mais

Notícias

Do amor vivido ao drama da separação: Catarina Miranda não esconde nada sobre o fim do namoro com Afonso Leitão. E confessa ter conhecido alguém novo

Há 2h e 0min

Da jovem Érica à mulher que regressou à TVI: a transformação que não passou despercebida

Há 2h e 44min

Daniela Santos deixa farpa após estreia do Big Brother All Stars: «Podes nascer cinquenta vezes…»

Há 3h e 7min

Quase meio milhão de visualizações em três horas: Este foi o momento que tornou Francisco Monteiro num meme

Há 3h e 17min

Inês Morais não entrou, mas cá fora não deixa nada por dizer sobre Miranda: «Pouca credibilidade»

Há 3h e 34min
Ver Mais Noticias

FORA DA CASA

Da jovem Érica à mulher que regressou à TVI: a transformação que não passou despercebida

Há 2h e 44min

Daniela Santos deixa farpa após estreia do Big Brother All Stars: «Podes nascer cinquenta vezes…»

Há 3h e 7min

Inês Morais não entrou, mas cá fora não deixa nada por dizer sobre Miranda: «Pouca credibilidade»

Há 3h e 34min

Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira «despede-se dos 48» em biquíni: «A mais gata»

Ontem às 19:37

Ex-concorrente do Big Brother tem confronto na rua e filma tudo: «Ameaçou passar-me o carro por cima»

Ontem às 12:12
Ver Mais Fora da Casa

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Já entrou em 13 edições e soma mais uma: Dê as boas-vindas a Érica Silva, a madeirense mais polémica da "velha guarda" dos realities

Ontem às 23:10

Vencedor controverso: Adorado por uns, odiado por outros. O militar Luís Gonçalves está de volta com todas as "munições"

Ontem às 23:03

Entre paixões e "guerras" conquistou o “caneco”: Agora, Francisco Monteiro regressa para fazer história no Big Brother All Stars

Ontem às 21:41

Sem margem para dúvidas: Já está encontrado o grande vencedor do Big Brother Verão. Veja o momento inédito

5 set, 00:56

Uma presença muito especial: Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata nos braços um do outro. O momento dos bastidores que está a derreter os fãs

5 set, 00:44
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Um espectador especial: Vitó Soares assiste à entrada de Sónia Jesus no "Big Brother"!

Há 33 min

Maria Botelho Moniz junta-se a Cristina Ferreira e prova que esta é a tendência de moda a seguir

Há 1h e 0min

Em foto inédita, Pedro Bianchi Prata faz desabafo comovente sobre Maria Botelho Moniz: "É uma lutadora"

Há 1h e 1min

"Big Brother". Vânia Sá faz revelação polémica sobre Joana Sobral: "Ofereci-lhe dois chapadões no intervalo!"

Há 1h e 28min

Afonso Leitão tem nova namorada? Catarina Miranda reage a rumores dentro do "Big Brother"!

Há 1h e 39min
Ver Mais Outros Sites