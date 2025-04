Gala do Big Brother: Márcia Soares aposta em vestido polémico, e não é a primeira ex-concorrente a usá-lo

A noite da final do Secret Story - Desafio Final, transmitida na TVI, ficou marcada por emoções fortes, simbolismos poderosos e um imprevisto que apanhou todos desprevenidos. Inês Morais fez uma entrada que não passou despercebida: decidiu usar o mesmo vestido preto que levou na gala de estreia do reality show, fechando assim, de forma simbólica, o ciclo da sua participação.

"Já conheço esse vestido", comentou Cláudio Ramos mal a viu entrar. Inês, com um sorriso confiante, respondeu: "Como começo é como acabo", selando o momento com classe... até que o inesperado aconteceu.

Um rasgão em direto e um final improvisado

Durante os instantes finais da gala, e já depois de muita emoção no ar, o vestido de Inês Morais rasgou-se em direto, gerando um momento tão inesperado quanto real. Rapidamente, alguns dos ex-concorrentes apressaram-se a ajudá-la, cobrindo-a com um casaco e evitando um constrangimento maior. Mas, nem mesmo este imprevisto tirou brilho à escolha ousada e simbólica da concorrente.

O vestido — da marca recém-lançada por Inês — passou a ser mais do que uma peça de roupa. Tornou-se ícone de toda uma trajetória marcada por autenticidade, coragem e, claro, polémicas.

O vestido da discórdia: Vânia Sá e a tensão dentro da casa

Este não foi o primeiro momento em que o vestido gerou controvérsia. Dentro da casa do Desafio Final, a peça deu origem a uma das discussões mais acesas da edição, entre Inês Morais e Vânia Sá. Durante uma emissão, Vânia chegou mesmo a usar o polémico vestido, provocando uma reação imediata de Inês.

"Por acaso estou bonita que dói", disse Vânia com o vestido, numa atitude que fez subir a tensão. Inês ripostou: “De certeza que muita gente não gostou por minha causa”. A discussão escalou ao ponto de Vânia encostar a cabeça a Inês, obrigando Miguel Vicente a intervir.

Mas foi uma frase de Vânia Sá que ficou na memória dos espectadores:

“Não sou obrigada a gostar da porra do teu vestido, mulher.”

Um regresso inesperado à gala

Hoje, na Gala do Big Brother, conduzida por Cláudio Ramos, Márcia Soares usa o mesmo vestido, que já tanta tinta fez correr, surpreendendo tudo e todos — e reacendendo o tema nas redes sociais. As reações não se fizeram esperar, e a primeira foi logo do nosso apresentador, Cláudio Ramos. Veja o momento, em baixo.