Glamour e branco fatal: Maria Botelho Moniz deslumbra na gala do Big Brother Verão

Na gala do Big Brother Verão deste domingo, 3 de agosto, Maria Botelho Moniz voltou a deslumbrar com um visual cheio de elegância que foi muito elogiado.

Para a ocasião, a apresentadora elegeu um vestido branco cintado, com um decote em V, de saia comprida e de mangas ligeiramente abalonadas. O modelito delineava a silhueta de Maria Botelho Moniz, conferindo-lhe um ar muito elegante.

A comunicadora completou o look com umas sandálias brancas, uns brincos e uns anéis em tons de prateado e verde e optou ainda por usar uma maquilhagem simples e leve.

Percorra a nossa galeria e veja as imagens do look de Maria Botelho Moniz