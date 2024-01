Grávida, Mafalda Castro começa o ano com novo visual! Veja as imagens arrasadoras

Há 2h e 52min

Mafalda Castro começa o ano de 2024 com novo visual! Veja as imagens

Mafalda Castro anunciou a gravidez no passado mês de dezembro e agora veio ao programa «Dois às 10», naquela que foi a primeira entrevista após o anúncio.

Para além da grande revelação do mês de dezembro, a apresentadora dos Diários do Big Brother, começou o ano com um novo corte de cabelo!

Mafalda Castrou anunciou nas redes sociais, no dia 2 de janeiro, tendo escrito no storie: «Mini franja e corte de cabelo saudável e brilhante».

Recorde-se que a apresentadora esteve ausente durante alguns meses na televisão, pois sofreu uma gravidez de risco.