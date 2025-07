Há novas imagens do filho de Maria Botelho Moniz. E são as mais fofas de sempre

Maria Botelho Moniz abriu, novamente, um bocadinho do seu mundo íntimo nas redes sociais e partilhou com os seguidores imagens simplesmente irresistíveis do filho Vicente. Nesta galeria, reunimos os registos que estão a conquistar o coração dos fãs.

Entre papas de chia, sorrisos espontâneos e um mini-leão de toalha, o pequeno Vicente mostra-se cada vez mais expressivo e encantador. Há ainda espaço para momentos em família, como a imagem em que surge sentado num trator com o pai, Pedro Bianchi Prata – uma cena digna de postal.

Mas nem só de maternidade se faz a vida de Maria Botelho Moniz. A apresentadora também partilhou imagens suas nos bastidores e em pleno palco das galas do Big Brother Verão, num contraste bonito entre o lado profissional e o lado mais doce da maternidade.

Com a legenda “Pudins de chia, galas, raios de sol, toalhas de leão que despertam o melhor ‘uau’ do mundo, tratores e frio na barriga. Pedacinhos da vida nos últimos dias. ✨”, Maria conseguiu resumir, numa só frase, a magia e a intensidade destes dias.

A ternura das imagens não passou despercebida. Os comentários multiplicaram-se, com mensagens como “Bonequinho lindo”, “Delícia de Vicente” e até um discreto emoji de coração de… Luciana Abreu!