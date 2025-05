Há volta a dar? Solange Tavares continua furiosa com Nuno Brito e mostra-se irredutível

As discussões entre Nuno Brito e Solange Tavares têm deixado a casa do avesso. Se, em tempos, os concorrentes eram cúmplices no jogo, agora parecem não se entenderem e estão cada vez mais distantes.

O 'arrufo' começou por uma troca de ideias sobre jogo, mas rapidamente escalou e Nuno e Solange trocaram acusações mais pessoais. O personal trainer acabou por levantar a voz à amiga e a cabeleireira virou-lhe as costas. Os concorrentes defenderam a concorrente e acabaram por levar por tabela com vários ataques de Nuno. Desiludida, confidenciou que Nuno Brito se estaria a revelar e que nunca foi verdadeiro com ela.

Mais tarde, e ainda muito zangada, Solange Tavares contou a Lisa Schincariol que o seu amigo especial (Nuno Brito) teria confidenciado que manter uma relação com a concorrente da Póvoa de Varzim poderia ser benífico para jogo. Furiosa, Lisa confrontou Nuno, que por sua vez acusou Solange de o estar a tentar «queimar».

O dia seguinte: a tentativa de fazer as pazes

No dia seguinte, e já mais calmos, Nuno Brito tentou esclarecer as coisas com Solange Tavares.

No entanto, a concorrente parece não estar para aí virada. «Se é da tua vontade que eu fique longe de ti, basta dizeres e será feito», confidenciou o personal trainer.

«Não quero pessoas que me aturem só porque sim. E se o saco encheu foi por alguma razão. Foi porque não concordas ou não te dás bem perto de mim», atirou Solange. «Apesar de tudo o que se passou ontem, para mim não é motivo para me afastar. Tanto que eu não quero afastar me mas se quiseres eu respeito», prosseguiu Nuno. «Sim quero que te afastes», confessou Solange, irredutível.

